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Восстановление в ПАСЕ не означает, что РФ получает карт-бланш, - Паскье

"Мы снова можем работать с российскими коллегами, в том числе по тем досье, по которым есть проблемы".

Восстановление в ПАСЕ не означает, что РФ получает карт-бланш, - Паскье
Лилиан Мори Паскье
Фото: Parlament.ch

Восстановление России в Парламентской ассамблее Совета Европы позволит работать с ней над проблемными вопросами и не говорит о том, что РФ получает карт-бланш.

Об этом заявила председатель ПАСЕ Лилиан-Мари Паскье, передает "Интерфакс-Украина".

"Теперь мы снова можем работать с российскими коллегами, в том числе по тем досье, по которым есть проблемы. Ратификация полномочий российской делегации не означает, что мы даем ей карт-бланш", - сказала она.

Среди проблемных тем Паскье отметила ситуацию со сбитым MH17. Также она напомнила, что в ПАСЕ призвали Россию освободить украинских моряков, которых задержали в районе Керченского пролива. Паскье подчеркнула, что ПАСЕ является местом для диалога, в том числе - по политическим вопросам.

"В 2014 году в ПАСЕ "четко и ясно" выразили позицию по "Крыму и востоку Украины", и эта позиция с тех пор не изменилась", - отметила Паскье.

"Мы продолжаем защищать принципы, закрепленные в международном праве, которым мы привержены", - добавила она.

Напомним, с 2014 года российская делегация в ПАСЕ была лишена основных полномочий. Ночью 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая возвращает РФ право голоса на заседаниях. Решение поддержали 118 делегатов, 62 проголосовали против, 10 - воздержались.

Новоизбранный президент Европейского парламента Давид-Мариа Сассоли заявил, что санкции против РФ пока останутся действительными.

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