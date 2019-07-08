Лидер Азовского движения и кандидат в депутаты от объединенных националистов Андрей Билецкий поставил ультиматум президенту Владимиру Зеленскому в связи с информацией про телемост с российским телеканалом "Россия 24" и украинским телеканалом NewsOne.

Об этом он заявил в своем видеообращении.

"Что мы, украинские националисты, по этому поводу думаем? Путину "нужно поговорить" - пусть он поговорит с 13 тысячами мертвых, которых убили его солдаты в нашей стране. А нам по этому поводу "нужно поговорить" с нашим новым президентом Зеленским", - сказал Билецкий.

Он подчеркнул, что националисты дают президенту 24 часа "на адекватный ответ на подготовку информационного шабаша Кремля".

"Ответ должен быть адекватным - лидера государства, которое находится в состоянии войны. Не клоуна, не артиста с олигархических корпоративов, а президента. Иначе ответ "зеленым человечкам" Кремля начнут давать "черные человечки". Думай-Те!" - сказал Билецкий.

Напомним, украинский телеканал NewsOne, связанный с кумом Путина Виктором Медведчуком, собрался 12 июля провести двухчасовой телемост с "Россией 1" под названием "Надо поговорить" по примеру телемоста между СССР и США, который провели в 1985 году.