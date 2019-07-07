Пять военных получили ранения и травмы за сутки на Донбассе

За прошедшие сутки, 6 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 26 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Из них 8 раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.

"Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 16 раз обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 10 раз.

В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения, еще четыре - боевое травмирования.

Отмечается, что на каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, которое не противоречит минским договоренностям.

По данным разведки, 6 июля трех оккупантов было уничтожено.

Напомним, в пятницу шесть бойцов ВСУ получили травмы и ранения из-за обстрелов боевиков на Донбассе.