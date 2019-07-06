Шесть бойцов ВСУ получили травмы и ранения из-за обстрелов боевиков на Донбассе

За прошедшие сутки, 5 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 28 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Из них 12 раз - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.

Как сообщили в утренней сводке штаба ООС, противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 15 раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Водяного, Новотроицкого, Николаевки, Марьинки, Новоселовки Второй, Красногоровки, Новогнатовки, Павлополя, Авдеевки, дважды у Богдановки, три раза в районе Широкино.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 13 раз вблизи Новотошковского, Золотого-4, Травневого, Светлодарска, четыре раза в районе Крымского, пять раз в окрестностях Новолуганского.

В результате обстрелов боевиков двое украинских военнослужащих получили ранения, еще четыре - боевые травмирования.

Отмечается, что на каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, которое не противоречит минским договоренностям.

По данным разведки, 5 июля двух оккупантов уничтожено и трое ранены.

С начала текущих суток враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил: вблизи населенного пункта Широкино и хутора Вольный.

Напомним, украинские военные под Докучаевском ликвидировали начальника разведки боевиков. Террорист с позывным "Скиф" с первых дней принимал участие в вооруженном конфликте на Донбассе.