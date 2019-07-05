Полиция Киева назвала районы, где было больше всего пьяных водителей

За полгода патрульная полиция Киева составила 6083 протокола на водителей с признаками опьянения.

Об этом сообщила пресс-служба полиции в Фейсбуке.

Отмечается, что чаще всего инспекторы останавливают водителей с признаками опьянения по пятницам, с 23:00 до 2:00 ночи.

В июне административные наказания получили почти 1,5 тыс. водителей в нетрезвом состоянии. Больше всего - в Деснянском (131) и Дарницком районах (120) столицы.

В то же время, самый высокий показатель нетрезвых водителей за полгода (709) зафиксирован в Днепровском районе.

Фото: facebook.com/kyivpatrol

Напомним, в прошлом году в Украине ввели уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде. За вождение в состоянии алкогольного опьянения предусматривается штраф в размере 10,2 тыс. грн и лишение прав на 1 год, а водителя, которого дважды в течение 5 лет подвергали административному наказанию, штрафуют на 40,2 тыс. грн и лишают права управления транспортными средствами на 10 лет.