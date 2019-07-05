Зеленский считает, что сначала нужно "ментально" вернуть жителей Донбасса

Процессами завершения войны на Донбассе и восстановлением региона нужно заниматься параллельно.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что важно бороться за ментальное понимание жителей временно оккупированных территорий Донбасса, что они украинцы. Об этом президент заявил во время представления нового главы Донецкой ОВГА Павла Кириленко в Краматорске, передает "Интерфакс-Украина".

"Важно возвращение ментально наших людей, которые живут на временно оккупированных территориях. Это стабильная выплата пенсий, удобное пересечение КПВВ. Много вопросов", - сказал Владимир Зеленский.

Кроме того, он считает, что процессами завершения войны на Донбассе и восстановлением региона нужно заниматься параллельно.

"Я думаю, что нам не надо все время говорить, что те виноваты, виновата война. Мы обязаны это сделать параллельно. Параллельно заканчивать войну и параллельно думать о наших людях, и действительно восстановить Донбасс", - заявил президент.

Напомним, сегодня, 5 июля Владимир Зеленский назначил главой Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко, который раньше был военным прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона Украины. Кириленко всего 33 года.

Также президент назначил нового начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях. Им стал Владимир Петриченко.