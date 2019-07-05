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Чиновник департамента культуры КГГА вымогал взятку за регистрацию религиозной организации

После получения неправомерной выгоды, размером в $2 тыс., мужчину задержали.

Чиновник департамента культуры КГГА вымогал взятку за регистрацию религиозной организации
Фото: mlyn.by

Правоохранители вместе с Управлением по вопросам предотвращения и выявления коррупции КГГА разоблачили замначальника департамента культуры КГГА на взятке $2000 за регистрацию религиозной организации. Об этом сообщается на фейсбуке КГГА.

Установлено, что заместитель директора Департамента культуры  является начальником управления по делам национальностей и религий. В апреле 2019 он выдвинул требование о передаче $2000 за согласование документации и последующую регистрацию религиозной организации в Киеве.

4 июля чиновник получил эту сумму неправомерной выгоды через посредника от заявителя. Взятка была задокументирована  негласными следственными действиями.

После этого, подозреваемого задержали. Преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины, карается лишением свободы от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Харьковской области двух патрульных уличили в присвоении водительских штрафов.

По данным прокуратуры, сотрудники сектора реагирования патрульной полиции наладили схему получения "дополнительного заработка" - во время выполнения своих служебных обязанностей они останавливали местных водителей и провоцировали их на дачу взятки.

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