Россия наращивает группировки войск в направлении Мариуполя и Харькова, - генерал-майор Бондарь

Наращивание сил происходило все время, теперь в ОРДЛО есть все необходимое для быстрой переброски войск.

Россия наращивает группировки войск, которые размещаются вдоль украино-российской границы вблизи Мариуполя и в направлении Харькова. Об этом заявил заместитель командующего штаба операции Объединенных сил генерал-майор Богдан Бондарь в эфире "Громадського".

По словам Бондаря, это постепенно происходило в течение всего времени конфликта на Донбассе.

"На начальном уровне, скажем, у них тоже возможности были ограничены. И за это время они построили и полигоны, и места для расположения воинских частей, подразделений, расширили те составляющие, которые были до этого. Потому что это направление было не совсем угрожающим для Российской Федерации, но сейчас они практически отстроили железную дорогу, которая уже не проходит через территорию Украины", - отметил Бондарь.

Он добавил, что РФ построила военную инфраструктуру, для того чтобы можно было в короткие сроки осуществить переброску сил и средств.

Ранее председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине посол Яшар Халит Чевик в своем первом обращении к Постоянному совету в Вене назвал разведение сил и средств в Станице Луганской это "похвальным шагом" на пути к разведению сил и средств вдоль всей линии соприкосновения.

Напомним, разведение сил и средств в Станице Луганской началось в 26 июня. За последнюю неделю в этом районе не было обстрелов со стороны боевиков. За прошедшие сутки в зоне ООС погиб один украинский военный, шестеро получили ранения и травмы.