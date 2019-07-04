Депутат Богомолец внесла в Раду законопроект "О дематюкации языка" (обновлено)
Депутат Богомолец внесла в Раду законопроект "О дематюкации языка" (обновлено)
В центре Харькова забросали яйцами и зеленкой нардепа Святаша
В центре Харькова забросали яйцами и зеленкой нардепа Святаша
Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам +", - Гройсман
Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам +", - Гройсман
В Белой Церкви в "Окно жизни" для брошенных детей впервые положили новорожденного
В Белой Церкви в "Окно жизни" для брошенных детей впервые положили новорожденного
Министр обороны Германии стала новым претендентом на пост главы Еврокомиссии
Министр обороны Германии стала новым претендентом на пост главы Еврокомиссии
Пресс-секретарь Зеленского отказалась давать показания ГПУ (обновлено)
Пресс-секретарь Зеленского отказалась давать показания ГПУ (обновлено)
В Киеве арестован начальник ПВО "Славянской бригады ДНР"
В Киеве арестован начальник ПВО "Славянской бригады ДНР"
Кандидат в Верховную Раду повторил трюк с открыванием бутылки ногой
Кандидат в Верховную Раду повторил трюк с открыванием бутылки ногой
На Майдане в Киеве прошла акция "Хватит терпеть" против регистрации одиозных кандидатов в депутаты (обновлено)
На Майдане в Киеве прошла акция "Хватит терпеть" против регистрации одиозных кандидатов в депутаты (обновлено)
ГлавнаяОбществоВойна

На Донбассе ранен украинский военный, у двоих - боевые травмы

Боевики снова применили запрещенную артиллерию и минометы.

На Донбассе ранен украинский военный, у двоих - боевые травмы
Фото: Макс Левин

Сегодня в течение дня российские боевики на Донбассе совершили 16 обстрелов по позициям украинской армии. Вооруженные формирования РФ применяли запрещенные артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, а также гранатометы различных систем, зенитные установки, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Вследствие обстрелов получил ранение украинский военный, еще двое получили боевые травмы, сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил семь обстрелов позиций Объединенных сил: вблизи Опытного, Лебединского, Березового, Песок и Водяного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил девять обстрелов: в районе населенных пунктов Новгородское, Крымское, Новотошковское, ЛУганское, Попасная, Южное и Новолуганское.

На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также