На Донбассе ранен украинский военный, у двоих - боевые травмы

Боевики снова применили запрещенную артиллерию и минометы.

Сегодня в течение дня российские боевики на Донбассе совершили 16 обстрелов по позициям украинской армии. Вооруженные формирования РФ применяли запрещенные артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, а также гранатометы различных систем, зенитные установки, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Вследствие обстрелов получил ранение украинский военный, еще двое получили боевые травмы, сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил семь обстрелов позиций Объединенных сил: вблизи Опытного, Лебединского, Березового, Песок и Водяного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил девять обстрелов: в районе населенных пунктов Новгородское, Крымское, Новотошковское, ЛУганское, Попасная, Южное и Новолуганское.

На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.