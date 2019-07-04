Суд приговорил 15-летнего подростка к 10 годам тюрьмы за убийство школьницы

Парень не признал своей вины, но следователи собрали все необходимые доказательства.

В Днепропетровской области суд приговорил к 10 годам лишения свободы 15-летнего подростка, обвиненного в убийстве несовершеннолетней девушки. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Убийство произошло в июне 2018 года в пгт Илларионово.

Обвиняемый вместе с 13-летней девушкой распивали алкогольные напитки, а затем пошли к пруду на окраине поселка. Здесь между ними возникла ссора, в ходе которой парень избил девушку, а затем задушил ее. После этого он бросил ее у воды, а с места преступления забрал мобильный телефон погибшей.

Фото: npu.gov.ua

В ходе расследования подсудимый своей вины не признал, однако следователи восстановили обстоятельства трагического вечера почти поминутно, допросив несколько десятков жителей поселка, друзей и знакомых как погибшей девушки, так и подозреваемого.

"Приговором Днепропетровского районного суда 15-летнего юношу признан виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.115 и ч.1 ст.185 УК Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка, кража)", - сказано в сообщении.

Подросток приговорен к 10 годам лишения свободы.