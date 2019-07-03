В Запорожье мужчина из ревности облил девушку зажигательной смесью и поджег

В Запорожье мужчина облил свою девушку зажигательной смесью и поджег, в результате чего пострадавшая получила 90% ожогов тела.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

Правоохранители рассказали, что 2 июля около 21:05 в Хортицкий райотдел поступило сообщение о том, что в больницу доставлена женщина 1997 г.р. в тяжелом состоянии - она получила 90% ожогов туловища, головы и конечностей. Прогнозы медиков - неутешительные.

Следователи установили, что девушку поджог 29-летний мужчина. По предварительной информации, причиной трагедии стал бытовой конфликт на фоне ревности.

Поджигатель также получил ожоги рук. Угрозы для его жизни и здоровья нет.

Ранее не судимый мужчина задержан и доставлен в изолятор временного содержания. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.15 УК Украины (покушение на преступление), п.4 ч.2 ст.115 УК Украины (умышленное убийство). Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, в Одесской области мужчина из ревности исколол жену шилом на глазах у дочери.