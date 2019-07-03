Богдан пригрозил Кличко увольнением с должности главы КГГА
Богдан пригрозил Кличко увольнением с должности главы КГГА
Филарет: сотрудничество с КГБ - не грех
Филарет: сотрудничество с КГБ - не грех
Александр Данилюк: «Вы просто не можете представить, сколько денег, выделявшихся на восстановление Донбасса, разворовывалось»
Александр Данилюк: «Вы просто не можете представить, сколько денег, выделявшихся на восстановление Донбасса, разворовывалось»
Джейсон Стетхэм повторил трюк бойцов UFC по открыванию бутылки ногой
Джейсон Стетхэм повторил трюк бойцов UFC по открыванию бутылки ногой
Депутат Богомолец внесла в Раду законопроект "О дематюкации языка" (обновлено)
Депутат Богомолец внесла в Раду законопроект "О дематюкации языка" (обновлено)
Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам +", - Гройсман
Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам +", - Гройсман
“Кварталівці”, члени “Батьківщини” та люди Коломойського: кого Зеленський веде у Раду
“Кварталівці”, члени “Батьківщини” та люди Коломойського: кого Зеленський веде у Раду
На Майдане в Киеве прошла акция "Хватит терпеть" против регистрации одиозных кандидатов в депутаты (обновлено)
На Майдане в Киеве прошла акция "Хватит терпеть" против регистрации одиозных кандидатов в депутаты (обновлено)
Президент Федерации велоспорта Украины - чемпионке Евроигр: "Будешь вонять - прогоним и не вспомним, как звали" (обновлено)
Президент Федерации велоспорта Украины - чемпионке Евроигр: "Будешь вонять - прогоним и не вспомним, как звали" (обновлено)
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Запорожье мужчина из ревности облил девушку зажигательной смесью и поджег

Пострадавшая получила 90% ожогов тела.

В Запорожье мужчина из ревности облил девушку зажигательной смесью и поджег
Архивное фото
Фото: СС0 Public Domain

В Запорожье мужчина облил свою девушку зажигательной смесью и поджег, в результате чего пострадавшая получила 90% ожогов тела.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

Правоохранители рассказали, что 2 июля около 21:05 в Хортицкий райотдел поступило сообщение о том, что в больницу доставлена женщина 1997 г.р. в тяжелом состоянии - она получила 90% ожогов туловища, головы и конечностей. Прогнозы медиков - неутешительные.

Следователи установили, что девушку поджог 29-летний мужчина. По предварительной информации, причиной трагедии стал бытовой конфликт на фоне ревности.

Поджигатель также получил ожоги рук. Угрозы для его жизни и здоровья нет.

Ранее не судимый мужчина задержан и доставлен в изолятор временного содержания. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.15 УК Украины (покушение на преступление), п.4 ч.2 ст.115 УК Украины (умышленное убийство). Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, в Одесской области мужчина из ревности исколол жену шилом на глазах у дочери.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также