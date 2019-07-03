На нее составили админпротокол и решается вопрос об открытии уголовного дела.

Во время патрулирования территории зоны отчуждения ЧАЭС в селе Вильча полицейские и бойцы Национальной гвардии обнаружили женщину, которая собирала чернику.

Об этом сообщается на сайте полиции Киевской области.

"14 кг лесной ягоды она собиралась вынести за пределы радиоактивно-загрязненной зоны без соответствующего контроля и дозиметрического документа. Чтобы собрать чернику и затем продать ее, женщина приехала аж из Ровенской области. Ее поймали с поличным", - говорится в сообщении.

За проникновение на запретную территорию без разрешения специальных документов на женщину составили админпротокол по ст. 46-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиактивного загрязнения).

Фото: kv.npu.gov.ua

Также решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 267-1 (нарушение требований радиационной безопасности). Санкция статьи предусматривает штраф от 50 до 80 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы сроком от одного до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Фото: kv.npu.gov.ua

Напомним, в прошлом году полицейские Киевской области задержали 41-летнего мужчину, который собрал в Чернобыльской зоне отчуждения более 12 кг черники.

Также ранее правоохранители задержали двух мужчин, кооторые насобирали более 30 кг грибов в зоне ЧАЭС.