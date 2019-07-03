В Днепре девушка пыталась забраться на 4 этаж по простыням и сорвалась

Пострадавшая не была студенткой и не могла попасть в общежитие рано утром.

В среду, 3 июля, девушка сорвалась с высоты, пытаясь забраться в окно общежития Автотранспортного колледжа НТУ Днепра. Пострадавшая отделалась легкими ушибами, пишет местное издание "Информатор".

Фото: dp.informator.ua

На место происшествия прибыла полиция и установила, что девушка не имеет отношения к этому вузу и в общежитии не живет.

"Утром она пришла к своим знакомым и, понимая, что комендант ее не пропустит, те решили затащить подругу к себе в комнату через окно. Поскольку речь шла о подъеме на 4-й этаж, мальчики не придумали ничего лучше, чем связать веревку из простыней", - сказано в сообщении.

Фото: dp.informator.ua

Девушка сорвалась и упала на крышу пристройки. Она получила несколько ушибов, поранила руку и коленки.

Установлено также, что одного из "организаторов" инцидента два дня назад отчислили из колледжа. Парень пояснил, что не знал об исключении и планировал идти на пересдачу. На место ЧП вызвали родителей девушки и руководство вуза.

Фото: dp.informator.ua

Напомним, в Харькове прохожий спас ребенка, выпавшего из окна шестого этажа.