На Донбассе получил травму украинский военный

С начала суток боевики совершили шесть обстрелов, главным образом - из запрещенных минометов.

Сегодня в течение дня боевики 6 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил. В результате обстрелов получил травму один украинский военный, сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил - дважды у Марьинки, с применением запрещенных минометов 82-го калибра, и еще один раз - вблизи Лебединского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксированы еще три обстрела из таких же минометов - вблизи Новолуганского.

На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.