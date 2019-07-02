Проверка столичных детсадов не выявила никаких опасных предметов

Неизвестные сегодня сообщили, что в Киеве заминированы все детские садики.

Полиция Киева не обнаружила взрывчатых веществ в ходе проверки информации о минировании детских садов в столице. Об этом сообщил представитель столичной полиции, пишет агентство "Украинские новости".

"В части детсадов проверка уже завершилась, никаких взрывоопасных предметов не обнаружено", - сказал он.

Ранее сегодня на электронный адрес Госслужбы по чрезвычайным ситуациям поступило письмо с информацией о заминировании всех детских садов в Киеве.

Напомним, в связи с большим количеством ложных сообщений о заминировании в Киеве и других украинских городах полиция изменила порядок реагирования на такие сообщения.