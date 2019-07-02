МВД изменило алгоритм реагирования на сообщения о минировании, чтобы не допустить срыва выборов

Заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой сообщил, что МВД изменило алгоритм реагирования на сообщения о заминировании.

Об этом сообщила пресс-служба МВД в Фейсбуке.

Отмечается, что такое решение было принято, чтобы не допустить срыва процесса голосования в день выборов в Верховную раду.

"Мы понимаем, что в день голосования, есть риск получить большое количество сообщений о заминировании избирательных участков. После соответствующей проверки, такие сообщения оказываются ложными, но проверка помещения занимает много времени. Чтобы не допустить срыва процесса голосования в день выборов, приказом министра внутренних дел был изменен алгоритм реагирования на сообщения о заминировании. Отныне, решение об эвакуации после обработки всей информации принимает непосредственно руководитель", - сообщил Яровой.

Напомним, из-за участившихся в последнее время случаев ложных сообщений о минировании МВД анонсировало пересмотр алгоритма работы полицейских во время реагирования на такие сообщения, а также увеличить сроки наказания для "шутников".