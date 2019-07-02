Львовская мэрия вернула себе функцию вывоза и захоронения мусора

Львовский горсовет с 1 июля вернул себе полномочия по вывозу и захоронению мусора, которые последние два года находились у областной администрации согласно договору, подписанному на пике мусорного кризиса в 2017 году.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

"Мы предварительно готовились к возвращению полномочий. Хочу отметить, что то положение вещей, которое есть сегодня, подтверждает, что особенно в 2017 году работа города по вывозу отходов блокировалось. Сейчас внутренняя ситуация в стране изменилась, и, надеюсь, таких проблем больше не будет. Сегодня мусор вывозится в нормальном режиме, и надеюсь, что так и будет", - сказал вице-мер Сергей Бабак.

Вернув полномочия по обращению с отходами, мэрия продолжит работать с действующими перевозчиками. Договоры с ними продлили до 1 октября. Перевозчикам город возмещать расходы на вывоз ТБО на полигоны на дальние расстояния, а принимающим ТБО из Львова, будет предоставляться субвенция.

Напомним, проблемы с вывозом мусора у Львова начались в середине 2016 года в связи с закрытием городской свалки. Летом 2017 года горсовет под давлением центральной власти вынужден был передать эти обязанности с доплатой Львовской ОГА.

В мае 2019 года президент Петр Порошенко покинул должность, а в июне ее лишился и глава ЛОГА Олег Синютка.