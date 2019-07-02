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В Запорожской области дедушка по ошибке забрал из детсада чужого ребенка

Пожилой мужчина не видел внучку около двух лет и, как выяснилось, перепутал детей.

В Запорожской области дедушка по ошибке забрал из детсада чужого ребенка
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

В Запорожской области произошел курьезный случай в детском саду - пожилой мужчина по ошибке забрал со смены чужого ребенка, вместо своей внучки.

Об этом сообщил в Фейсбуке первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

По его словам, в полицию обратилась женщина и сообщила, что неизвестный похитил из детсада ее дочь, 2014 г.р. Воспитателю мужчина представился дедушкой ребенка.

На розыск девочки по тревоге был поднят весь личный состав полиции области. Ребенка вместе с дедушкой нашли.

При задержании мужчина объяснил, что он приехал в гости к своим детям и решил забрать из детского сада внучку, которую не видел в течение двух лет. Как выяснилось, забрать из садика он должен был совершенно другую девочку, 2015 г.р.

"Он просто перепутал свою внучку с другим ребенком, а воспитательница детского сада была на подмене и не успела изучить всех родителей детей группы, поэтому и без каких-либо вопросов отдала девочку. ...Родная внучка ждала все время дедушку в саду. Вот так и бывает в нашей жизни", - написал Аброськин.

Напомним, в прошлом году во Львове родители из одного детсада ворвались в другой и захватили здание.

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