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В Киеве четырехлетний ребенок выпал с балкона девятого этажа

Мать оставила его без присмотра и пошла заниматься бытовыми делами.

В Киеве четырехлетний ребенок выпал с балкона девятого этажа
Фото: Cергей Нужненко

В Деснянском районе Киева, на улице Милютенко, четырехлетний ребенок погиб после падения с балкона девятого этажа.

Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

По данным правоохранителей, мать мальчика оставила его без присмотра и пошла заниматься бытовыми делами. Через некоторое время она услышала крик, но когда забежала в комнату, увидела открытый балкон, на котором не было малыша.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) с дополнительной квалификацией - "несчастный случай".

Напомним, в Харькове случайный прохожий спас ребенка, выпавшего из окна шестого этажа.

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