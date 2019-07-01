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Двух следователей из Мелитополя задержали при получении $10 тыс. взятки

За эту сумму они обещали предпринимательнице закрыть уголовное производство.

Двух следователей из Мелитополя задержали при получении $10 тыс. взятки
Фото: dbr.gov.ua

Сотрудники Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, задержали двух следователей из Мелитополя при получении 10 тыс. долларов взятки от предпринимательницы из Харькова.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

По предварительной информации, полицейские вымогали 10 тыс. долларов у предпринимательницы.

"За эту сумму они обещали закрыть уголовное производство, которое было открыто с целью побуждения заявителя к выполнению гражданско-правовых обязательств. Таким образом осуществлялось давление на предпринимательница и ее бизнес. Неправомерную выгоду следователи получили двумя частями в гривневом эквиваленте - 75 тыс. и 150 тыс. гривен соответственно. После получения последней части неправомерной выгоды правоохранителей задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса", - говорится в сообщении.

Фото: dbr.gov.ua

Полицейским сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенном с вымогательством (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса).

В случае доказательства вины, им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Напомним,

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