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В Украине началась вступительная кампания в ВУЗы

С сегодняшнего дня абитуриенты могут подавать заявления на конкурсный отбор в университеты.

В Украине началась вступительная кампания в ВУЗы
Фото: facebook/Могилянка чекає на тебе

Сегодня в Украине начинается вступительная кампания в высшие учебные заведения. Регистрация электронных кабинетов абитуриентоа открылась на сайте https://ez.osvitavsim.org.ua/, сообщает Единая государственная электронная база по вопросам образования.

"Регистрация личных электронных кабинетов поступающих, загрузка необходимых документов начинается 1 июля 2019", - сказано в сообщении. Для регистрации электронного кабинета нужно, кроме логина и пароля, ввести номер сертификата ВНО, ПИН-код и год получения сертификата. А также серию, номер и средний балл документа о полном общем среднем образовании.

Электронные кабинеты абитуриентов, созданные в прошлые годы, удалены, для вступления в 2019 году электронный кабинет нужно создавать заново. Поступающие должны самостоятельно посчитать средний балл аттестата по 12-балльной шкале. Для этого на сайте ЕГЭБО доступен калькулятор среднего балла.

Напомним, на прошлой неделе были опубликованы результаты внешнего оценивания выпусников. Теперь школьники, желающие поступить в ВУЗ, могут подать электронное заявление на конкурсный отбор в выбранное учебное заведение. В конце июля будут опубликованы списки зачисленных студентов по результатам внешнего оценивания, после чего абитуриенты могут подавать заявления на контрактную форму обучения.

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