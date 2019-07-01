Украина и Беларусь подписали программу сотрудничества в сфере спорта

Украине интересен опыт Беларуси в борьбе с допингом и коррупцией в спорте.

27 июня в Минске Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов и министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук подписали Программу сотрудничества между двумя министерствами в сфере физической культуры и спорта. Об этом сообщает пресс-центр Кабмина.

Во время подписания документа, также присутствовал Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.

Цель программы – развитие взаимовыгодного сотрудничества в сфере физкультуры и спорта, создание системы подготовки спортсменов высокого класса в международных спортивных мероприятиях и использование спортивных сооружений.

«Министерство молодежи и спорта Украины заинтересовано в сотрудничестве с белорусскими коллегами в вопросе сотрудничества в сфере физической культуры и спорта, обмена опытом по реформированию отрасли. В частности, углубленно изучить белорусский опыт по развитию инфраструктуры физической культуры и спорта, сотрудничества с федерациями. Нам также интересен опыт Республики Беларусь в борьбе с допингом, коррупцией в спорте, другими угрозами для спорта», - подчеркнул Игорь Жданов во время подписания документа.

Также министр поблагодарил Сергея Ковальчука за приглашение посетить Беларусь и принять участие в мероприятиях ІІЕвропейских игр 2019: «Желаю Министру и его команде успехов в проведении этих важных и ответственных для европейских государств соревнований, а спортсменам наших стран - высоких результатов».

Напомним, в Минске 30 июня завершились соревнования в рамках II Европейских игр. Сборная Украины заняла на них третье место в медальном зачете. На счету украинцев 51 медаль: 16 золотых, 17 серебряных и 18 бронзовых.