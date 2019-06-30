Фото: km.dsns.gov.ua

В Каменце-Подольском из-за поломки колеса обозрения на высоте нескольких метров над землей застряли семь человек, в том числе трое детей в возрасте 8-11 лет.

Об этом сообщила пресс-служба хмельницкого облуправления ГосЧС.

Людей освободили из ловушки при помощи автолестницы.

Инцидент произошел на улице Шевченко около 15:00.

Фото: km.dsns.gov.ua

Фото: km.dsns.gov.ua

Напомним, что в начале июня в Белгороде-Днестровском во время движения аттракциона, расположенного неподалеку от местной крепости, оборвался механизм фиксации и страховки посетителя. Мужчина, который находился в кресле, упал на землю, получив при этом удар деталями оборудования, и скончался.