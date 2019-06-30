В Харькове из-за пьяного водителя в ДТП пострадали двое взрослых и двое детей

В Харькове на Белгородском шоссе столкнулись автомобили "Тойота" и "Фольксваген", в результате происшествия пострадали двое взрослых и двое детей 4 и 10 лет. Об этом сообщили в Нацполиции области.

Авария произошла вечером 29 июня в 23:25.

"Автомобиль "Тойота" двигался в направлении улицы Деревянко со стороны улицы Чкалова. В районе АЗС на улице Сокольницкой водитель допустил столкновение с автомобилем "Фольксваген", который двигался в том же направлении впереди", - говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадали водитель "Тойоты" и трое пассажиров "Фольксвагена".

Также в полиции сообщили, что водитель "Тойоты" находился в состоянии алкогольного опьянения.

Данный факт занесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) УК Украины.

Фото: hk.npu.gov.ua

Напомним, на трассе Скадовск-Каховка в ДТП с участием полицейского погибли три человека, в том числе ребенок. Через 5 дней полицейского, устроившего аварию, отпустили под залог.