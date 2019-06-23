Полицейского, устроившего ДТП с тремя погибшими, отпустили под залог

В аварии на трассе Скадовск-Каховка погибла семья с 9-летним ребенком.

Полицейского, который за рулем BMW вылетел на встречную полосу и спровоцировал ДТП с тремя погибшими на трассе Скадовск-Каховка в Херсонской области, отпустили под залог в 191 тысячу гривень. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, передает Громадське.

20 июня следователями ГБР было направлено ходатайство о содержании под стражей без права внесения залога для подозреваемого. Такая же позиция отстаивалась и стороной обвинения в суде.

«Несмотря на это, следственный судья Мелитопольского горрайонного суда вынес решение об избрании меры пресечения с правом внесения залога в сумме 191 тысяча гривень», - рассказала пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

Прокуратура и защитник пострадавших уже подали апелляцию на меру пресечения.

Напомним, 18 июня возле поселка Николаевка Херсонской области столкнулись автомобили ВАЗ 21099 и BMW. За рулем иномарки находился старший оперуполномоченный ГУ Нацполиции в Автономной Республике Крым и в Севастополе.

В результате столкновения пассажиры ВАЗ 21099 - мужчина и женщина - погибли на месте, 9-летняя девочка получила многочисленные травмы и скончался в больнице.

Водителя BMW задержали и сообщили о подозрении.

В случае доказательства вины, оперуполномоченному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.