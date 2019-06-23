В Харькове в городской совет врезался автомобиль. Об этом сообщили в региональном управлении полиции.
Инцидент произошел около 7 утра в воскресенье, 23 июня.
"Водитель автомобиля «Toyota» въехал в здание на площади Конституции. В результате аварии 30-летний водитель с телесными повреждениями доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу ", - говорится в сообщении.
Пассажиров в транспортном средстве не было.
Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Напомним, на улице Протасов Яр в Киеве автомобиль сбил двух человек на переходе. Водитель пытался скрыться и был задержан случайным свидетелем.