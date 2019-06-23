Боец 24-й омбр погиб у Оленовки Донецкой области
Боец 24-й омбр погиб у Оленовки Донецкой области
Яценюк: Порошенко с 2014 года устроил мне "горящую землю" и в результате проиграл президентские выборы
Яценюк: Порошенко с 2014 года устроил мне "горящую землю" и в результате проиграл президентские выборы
ПЦУ запретила в служении двух избранных на "соборе" Филарета будущих епископов УПЦ КП
ПЦУ запретила в служении двух избранных на "соборе" Филарета будущих епископов УПЦ КП
Проспект Победы в Киеве полностью перекроют в районе Шулявки
Проспект Победы в Киеве полностью перекроют в районе Шулявки
В Киеве прошел марш за права ЛГБТ-сообщества, колонну участников атаковали
В Киеве прошел марш за права ЛГБТ-сообщества, колонну участников атаковали
Сохранить власть: Лукашенко может использовать азербайджанско-казахский сценарий
Сохранить власть: Лукашенко может использовать азербайджанско-казахский сценарий
Бунт на кораблі: чому голова Ради суддів заявив про тиск
Бунт на кораблі: чому голова Ради суддів заявив про тиск
Львовский авиаремонтный завод передаст военным отремонтированный учебный МиГ-29
Львовский авиаремонтный завод передаст военным отремонтированный учебный МиГ-29
Коломойский прокомментировал планы Зеленского о его вкладе в восстановление Донбасса
Коломойский прокомментировал планы Зеленского о его вкладе в восстановление Донбасса
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Харьковский горсовет врезалась иномарка

30-летнего водителя госпитализировали с травмами.

Фото: hk.npu.gov.ua

Фото: hk.npu.gov.ua

Фото: hk.npu.gov.ua

В Харькове в городской совет врезался автомобиль. Об этом сообщили в региональном управлении полиции.

Инцидент произошел около 7 утра в воскресенье, 23 июня.

"Водитель автомобиля «Toyota» въехал в здание на площади Конституции. В результате аварии 30-летний водитель с телесными повреждениями доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу ", - говорится в сообщении.

Пассажиров в транспортном средстве не было.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, на улице Протасов Яр в Киеве автомобиль сбил двух человек на переходе. Водитель пытался скрыться и был задержан случайным свидетелем.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также