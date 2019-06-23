Миссия ОБСЕ зафиксировала 30 "Градов" в Луганской области

За месяц в районе ОРЛО стало на 10 ракетных систем больше.

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали 30 реактивных систем залпового огня "Град", размещенных с нарушением линий отвода в оккупированных Россией районах Луганской области. Об этом говорится в отчете миссии.

"20 июня беспилотный летательный аппарат СММ дальнего радиуса действия обнаружил 8 реактивных систем залпового огня БМ-12 "Град" на полигоне у Миусинска и 22 системы БМ-21 "Град" возле Хрустального", - говорится в отчете.

Также 20 июня СММ зафиксировала несколько десятков единиц другого тяжелого вооружения на оккупированных территориях Донбасса, размещенного по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения, запрещенного Минскими соглашениями.

В начале мая миссия фиксировала на неподконтрольной территории Луганской области 20 "Градов".

Напомним, в конце мая ОБСЕ сменила главу постоянной мониторинговой миссии в Украине. Место Эртурула Апакан , который руководил миссией пять лет, занял турецкий дипломат, экс-посол Турции в ООН Яшар Халит Чевик.