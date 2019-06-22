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Проспект Победы в Киеве полностью перекроют в районе Шулявки

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Проспект Победы в Киеве полностью перекроют в районе Шулявки
Фото: Сергей Нужненко

В Киеве на выходных будет полностью ограничено движение транспорта в районе станции метро "Шулявская" из-за реконструкции одноименного моста.

Об этом сообщили в Дирекции строительства дорожно-строительных сооружений Киева.

"В ночь 23 июня с 1:00 до 12:00 часов дня будет полностью ограничено сквозное движение транспорта по проспекту Победы в районе реконструкции Шулявского путепровода. Это связано с началом монтажа металлоконструкций нового путепровода", - сказано в сообщении.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и соблюдать правила дорожного движения для избежания аварий.

Напомним, в 2017 году после разрушения части Шулявского путепровода КГГА объявила о намерении закрыть его на реконструкцию. Работы должны были начаться еще 1 мая 2018 года, потом начало реконструкции несколько раз переносилось.

В июне 2018 года стало известно, что победителем тендера на проведение реконструкции столичного Шулявского путепровода стала фирма ООО "Североукраинский строительный альянс", которая принадлежит помощнику народного депутата Максима Микитася.

Подрядчик должен построить мост с новым поворотом с ул. Довженко на проспект Победы и двумя съездами с путепровода на проспект Победы. В рамках реконструкции будет снесен один из цехов завода "Большевик".

Ориентировочная продолжительность строительства - 17 месяцев.

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