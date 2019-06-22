На видео также есть кадры следственного эксперимента.

Полиция Одесской области опубликовала видео с кадрами следственного эксперимента и фрагментом признания Николая Тарасова, подозреваемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко. Запись появилась на странице полиции области в YouTube.

"Увидел ее на базаре. Когда шла она с базара, я ее завел в хату. Убил в хате. Просто взял и убил. Руками", - говорит мужчина.

На кадрах видно, что во время следственного эксперимента подозреваемый был в каске и бронежилете - чтобы с ним не расправились родственники погибшей девочки или местные жители.

В описании к видеозаписи говорится, что суд учел собранные следствием неопровержимые доказательства вины злоумышленника и удовлетворил ходатайство следователя, избрав ему меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца без права внесения залога.

Напомним, об исчезновении Дарьи Лукьяненко стало известно 13 июня. 19 июня ее тело нашли в выгребной яме во дворе по соседству с местом жительства.