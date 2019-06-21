Полиция сообщила новые факты с места гибели Дмитрия Тымчука
Полиция сообщила новые факты с места гибели Дмитрия Тымчука
Глава Совета судей заявил о давлении на судей со стороны администрации Зеленского (обновлено)
Глава Совета судей заявил о давлении на судей со стороны администрации Зеленского (обновлено)
Полиция нашла тело 11-летней девочки, пропавшей в Одесской области
Полиция нашла тело 11-летней девочки, пропавшей в Одесской области
Новый офис для президента. Что музейщики думают о переезде Зеленского в Украинский дом
Новый офис для президента. Что музейщики думают о переезде Зеленского в Украинский дом
КСУ признал конституционным роспуск Рады (обновлено)
КСУ признал конституционным роспуск Рады (обновлено)
Гройсман заявил, что цена на газ для населения продолжит снижаться
Гройсман заявил, что цена на газ для населения продолжит снижаться
Яценюк: Порошенко с 2014 года устроил мне "горящую землю" и в результате проиграл президентские выборы
Яценюк: Порошенко с 2014 года устроил мне "горящую землю" и в результате проиграл президентские выборы
В Грузии начались массовые протесты из-за скандала с российским депутатом (обновлено)
В Грузии начались массовые протесты из-за скандала с российским депутатом (обновлено)
АП решила переехать в Украинский дом и сменить название на Офис президента
АП решила переехать в Украинский дом и сменить название на Офис президента
ГлавнаяОбществоЖизнь

Власти Турции освободили из-под стражи российского туриста, убившего украинца

Житель Запорожья умер в июле прошлого года после драки с россиянином.

Власти Турции освободили из-под стражи российского туриста, убившего украинца
Фото: EPA/UPG

Прокуратура Турции сообщила, что 30-летний россиянин, после драки с которым в Алании прошлым летом умер 57-летний турист из Запорожья, освобожден из-под стражи. Об этом сообщило Министерство иностранных дел в ответ на запрос агентства "Укринформ".

"Консульство Украины в Анталии держит на постоянном контроле вопрос продления прокуратурой Турции следствия по делу гражданина Российской Федерации, который нанес смертельный удар гражданину Украины А.Сове в июле прошлого года на курорте Алания. По полученной консульством от прокуратуры Турции информации, подозреваемое в совершении преступления лицо было освобождено из-под стражи", - сказано в ответе.

В МИД сообщили, что консульство Украины в Анталии направило дополнительный запрос в прокуратуру с целью получения более детальной информации, в частности, о месте пребывания упомянутого лица, и пообещали проинформировать о результатах его рассмотрения турецкой стороной.

Напомним, в июле 108 года 57-летний житель Запорожья Андрей Сова умер в больнице турецкого города Алания. За неделю до смерти между Совой и гражданином России возник конфликт, россиянин ударил украинца, последний сильно ударился головой и потерял сознание. Сова умер, не выходя из комы, а российского туриста задержала полиция.

17 июля суд постановил арестовать россиянина, ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также