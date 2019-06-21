Власти Турции освободили из-под стражи российского туриста, убившего украинца

Житель Запорожья умер в июле прошлого года после драки с россиянином.

Прокуратура Турции сообщила, что 30-летний россиянин, после драки с которым в Алании прошлым летом умер 57-летний турист из Запорожья, освобожден из-под стражи. Об этом сообщило Министерство иностранных дел в ответ на запрос агентства "Укринформ".

"Консульство Украины в Анталии держит на постоянном контроле вопрос продления прокуратурой Турции следствия по делу гражданина Российской Федерации, который нанес смертельный удар гражданину Украины А.Сове в июле прошлого года на курорте Алания. По полученной консульством от прокуратуры Турции информации, подозреваемое в совершении преступления лицо было освобождено из-под стражи", - сказано в ответе.

В МИД сообщили, что консульство Украины в Анталии направило дополнительный запрос в прокуратуру с целью получения более детальной информации, в частности, о месте пребывания упомянутого лица, и пообещали проинформировать о результатах его рассмотрения турецкой стороной.

Напомним, в июле 108 года 57-летний житель Запорожья Андрей Сова умер в больнице турецкого города Алания. За неделю до смерти между Совой и гражданином России возник конфликт, россиянин ударил украинца, последний сильно ударился головой и потерял сознание. Сова умер, не выходя из комы, а российского туриста задержала полиция.

17 июля суд постановил арестовать россиянина, ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.