Следователи полиции АР Крым сообщили о подозрении участнику незаконного формирования "Крымское казачье войско", который содействовал оккупации полуострова Россией.

Об этом сообщается на сайте МВД.

Полицейские установили, что 55-летний уроженец Херсонской области с февраля по апрель 2014-го организовывал и принимал активное участие в проведении незаконных собраний и митингов на территории Раздольненского района Крыма. Эти мероприятия проводились в поддержку незаконной оккупации полуострова Россией.

"Реализуя свой преступный умысел, злоумышленник по приказу атамана Раздольненского филиала общественного объединения "Крымское республиканское отделение Всероссийской общественной организации "Союз казаков "Крымское казачье войско" вместе с другими лицами осуществлял охрану проведения незаконных митингов и собраний. За все это предатель награжден оккупационными властями АР Крым медалями "За защиту Крыма" и "За возвращение Крыма", - говорится в сообщении.

Фото: mvs.gov.ua

Кроме гражданства Украины, задержанный также имеет гражданство РФ.

По ходатайству полиции Херсонский городской суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде домашнего ареста с использованием электронного средства контроля.

Напомним, в мае Голосеевский районный суд Киева продлил арест бывшему председателю Апелляционного суда Крыма Валерию Чернобуку, подозреваемому в госизмене.