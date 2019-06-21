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Суд отправил под домашний арест участника банды "Крымское казачье войско", который помогал оккупировать Крым

Уроженец Херсонской области был награжден медалями оккупантов.

Суд отправил под домашний арест участника банды "Крымское казачье войско", который помогал оккупировать Крым
Фото: mvs.gov.ua

Следователи полиции АР Крым сообщили о подозрении участнику незаконного формирования "Крымское казачье войско", который содействовал оккупации полуострова Россией.

Об этом сообщается на сайте МВД.

Полицейские установили, что 55-летний уроженец Херсонской области с февраля по апрель 2014-го организовывал и принимал активное участие в проведении незаконных собраний и митингов на территории Раздольненского района Крыма. Эти мероприятия проводились в поддержку незаконной оккупации полуострова Россией.

"Реализуя свой преступный умысел, злоумышленник по приказу атамана Раздольненского филиала общественного объединения "Крымское республиканское отделение Всероссийской общественной организации "Союз казаков "Крымское казачье войско" вместе с другими лицами осуществлял охрану проведения незаконных митингов и собраний. За все это предатель награжден оккупационными властями АР Крым медалями "За защиту Крыма" и "За возвращение Крыма", - говорится в сообщении.

Фото: mvs.gov.ua

Кроме гражданства Украины, задержанный также имеет гражданство РФ.

По ходатайству полиции Херсонский городской суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде домашнего ареста с использованием электронного средства контроля.

Напомним, в мае Голосеевский районный суд Киева продлил арест бывшему председателю Апелляционного суда Крыма Валерию Чернобуку, подозреваемому в госизмене.

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