Обираючи туроператора: як не починати відпустку з очікування

Приходячи в офіс туристичного агентства чи шукаючи омріяний тур в інтернеті, перше, на чому ми зосереджуємось - на країні призначення, умовах в готелі, ціні. І вже лише почувши про “пригоди” інших туристів з добовими очікуваннями в аеропортах , задумуємось про благонадійність нашого туроператора.

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Разом з тим, саме це питання має стояти найгостріше - турист має обирати не просто куди йому летіти, а оцінювати надійність того, хто цю поїздку забезпечує.

Конкуренція серед туроператорів на ринку України з кожним роком зростає. Загалом сьогодні 2769 ліцензій на провадження туроператорської діяльності. 91 з них видана в 2018, ще 38 - з початку 2019.

Аби мотивувати операторів надавати дійсно якісні послуги і не допускати кричущих ситуацій, в яких туристи стають жертвами чужої жадібності і безвідповідальності, ще в 2015 році Кабінетом Міністрів України запроваджено відповідні Ліцензійні умови. Це набір критеріїв, яким зобов’язаний відповідати туроператор, який хоче провадити свою діяльність легально.

Чому ці умови важливі? Достатньо поглянути лише на такі умови:

- обов’язковий професійний стаж для начальників філій турагенств. Хіба будь-який турист не хоче отримувати кваліфіковану підтримку і знати, що навіть у разі виникнення проблем поруч буде людина, яка зможе їх вирішити?

- обов’язкова перевірка інформації рейсу за 8 та за 2 години. Більш за те, у разі затримки рейсу більш ніж на 4 години ця інформація має бути опублікованою на сайті оператора — аби кожен потенційний клієнт міг реально оцінювати частоту таких затримок.

Звісно, серед умов ще безліч важливих організаційних і технологічних вимог. З 2018 року знято відповідний мораторій — і Міністерство економічного розвитку та торгівлі проводить планові та позапланові перевірки туроператорів, оцінюючи ризики від їх діяльності. Лише за результатами останніх перевірок було анульовано 3 ліцензії, а ще 7 компаній отримали розпорядження про усунення порушень. Зрештою, виявилось, що лише 4 туроператори з перевірених виконують Ліцензійні умови добросовісно.

Частіше за все, порушення стосуються відсутності у керівників філій необхідного стажу в сфері туризму, не поданих статистичних звітів, відсутності оновлених даних (гарантії банку, закриття філій, нові договори страхування) в органі ліцензування.

Це ті кроки, які ми сьогодні робимо для того, аби максимально убезпечити туристів від потенційно небезпечних операторів. І мотивувати інші компанії працювати чесно.

Разом з тим, закликаю всіх туристів ставитися відповідально до вибору оператора! І якщо ви натрапили на компанію, яка порушує умови, обов`язково повідомте про це органи ліцензування — убезпечте й інших туристів!

Ви завжди можете ознайомитись з актуальним реєстром туроператорів, які за формальними ознаками у повному обсязі виконують Ліцензійні умови.

P.S. Порушення умов договору на туристичне обслуговування (наприклад затримка рейсу, зміна готелю, зміна програми екскурсійного обслуговування тощо) не є предметом перевірки Мінекономрозвитку за дотриманням туроператором Ліцензійних умов. Контроль за захистом Ваших порушених прав, як споживача туристичних послуг, здійснює Держпродспоживслужба.