«Змінимо країну разом»: про результати конкурсу обмінів між Львівщиною і Луганщиною

Продовжуємо і цього року зшивати Україну. І ці нитки співпраці, відчуваємо, стають поступово вже канатами. Бо дружба між Львівщиною і Луганщиною міцнішає. І той, хто хоч раз скористався нашими інструментами громадської взаємодії, знають, що результат є. Синхронізована програма «Змінимо країну разом» – діє.

Фото: надане Олександром Ганущиним

Уже другий рік поспіль Львівська обласна рада, Міністерство освіти і науки України, департаменти освіти і науки Львівської ОДА і Луганської ВЦА, Асоціація органів місцевого самоврядування ЄВРОРЕГІОН «КАРПАТИ – Україна» та Асоціація Місцевих Рад «Ради Львівщини» реалізовують конкурс освітніх, культурних та медійних обмінів між закладами Львівської та Луганської областей у рамках програми секторальної підтримки регіонального розвитку.

І це тільки невеличка складова того, що робить Львівщина, аби долати стереотипи та будувати загальноукраїнську солідарність.

Переможці 2019 року

Радий повідомити, що сьогодні ми отримали вже нових переможців конкурсу освітніх, культурних та медійних обмінів між закладами Львівської та Луганської областей у рамках програми «Змінимо країну разом».

Переможцями стали: 5 медійних, 12 культурних і 15 освітніх проектів, синхронізованих між Львівщиною і Луганщиною.

А до цього тривав прийом заявок, відбувалася адміністративна оцінка проектів, оцінка проектів конкурсною комісією. І от ми вийшли на фінішну пряму – від завтра, 19 червня, стартує етап реалізації проектів і триватиме він до 30 листопада.

Освітні обміни

На конкурс ми отримали 17 заявок, з яких 15 визнано переможцями. Серед них – 28 навчальних закладів, 2 відділи освіти. Бюджет проекту для Львівщини – 663,9 тис грн. Бюджет одного проекту – до 50 тис грн.

Плануємо, що в освітніх обмінах візьмуть участь понад 600 учнів і вчителів із Львівщини і Луганщини, буде проведено майстер-класи, екскурсії, круглі столи, презентації, квести тощо.

Культурні обміни

Тут ми мали 17 заявок і отримали 12 переможців. Серед них – відділи культури, бібліотеки, театри, музеї, Народні доми та інші. Бюджет одного проекту – до 50 тис грн.

У результаті – понад 100 осіб з Львівщини відвідають Луганщину, майже 30 луганчан приїздять в нашу область. Крім того, традиційно матимемо фестиваль, виставки, презентації, видання книг.

Медійні обміни

На наш погляд, найважливіший серед найважливіших напрямків Програми. Бо якісна проукраїнська інформаційна політика в умовах гібридної війни з агресором – вкрай необхідна.

Отож, отримали 7 заявок, з яких 5 стали переможцями. Реалізовуватимуть свої ініціативи 7 газет, 2 телерадіокомпанії та медіа-центр.

Журналісти відвідають дружні області, відзнімуть промоційні відеосюжети про Львівщину і Луганщину, візьмуть участь у прес-турах, тренінгах тощо.

А хто перейнявся нашими ініціативами, є можливість ознайомитися з переліком переможців.

Окрім того, до вашої уваги ще більше інформації – у презентаційних матеріалах.

Як ми розпочинали у 2018-му – читайте за посиланням.

Детальнішу інформацію про усі конкурси обмінів можна отримати на сайті Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна»

Дякую працівникам освіти, культури, медіа, які готові представляти себе і рідний регіон за межами своєї області в рамках нашого конкурсу! Без Вас – нічого б не було! Головне бажання і чисті помисли українців!

Змінимо країну разом! Все буде добре! Україна – єдина!