Великі труднощі малих міст

Реформа децентралізації, розрекламована владою як «найефективніша та найуспішніша», задумувалась, як передача від органів виконавчої влади органам місцевого самоврядування значної частини повноважень, ресурсів та відповідальності. Так, децентралізація – це шалені можливості для регіонів. Але ця реформа не закінчена. І влада не тільки не сприяла об’єднанню громад, а навпаки, саботувала та гальмувала подальше її впровадження.

Не можна скидати з рахунків її явні успіхи, але більшість напрямків є критично законодавчо неврегульованими.

Експерти зазначають, що якнайшвидшого вирішення вимагають питання:

1. Податки. Вважаю, що адмініструвати місцеві податки мають органи місцевого самоврядування. Також вони повинні самостійно приймати рішення про виділення коштів на ремонт та утримання доріг в адміністративних межах громад. Небхідно унормувати питання можливості акумулювання власних надходжень на депозитах. Також гостро стоїть питання недоотримання кошів місцевих бюджетів за користування земельними ділянками.

Розрекламована «фінансова децентралізація» на справді підвищила фінансову спроможність на місцях тільки на папері. Натомість, тягар зобов’язань виріс дуже сильно. Навіть Мінрегіон був змушений визнати, що чверть об'єднаних територіальних громад, формально визнаних такими, що відбулися, в дійсності не справляються з узятими на себе зобов'язаннями.

На мій погляд, децентралізація у виконанні влади звелася взагалі до того, що більшу частину грошей, які заробляють міста, держава вилучає в них і повертає лише крихти у вигляді субсидій і субвенцій.

Весь цей період малі міста вимушені просити у району кошти на утримання закладів охорони здоров’я, соціальної інфраструктури та закладів культури та мистецтва. Це не тільки не дозволяє їм розвиватись, але й значно ускладнило їх утримання. Чому так сталось? Малі міста суттєво втратили в доходах із вилученням ПДФО, а також не забезпечені іншими доходами для їх утримання

Фінансування медичної субвенції знизилось з 49,4 млрд гривень 2018 до 55,5млрд гривень у 2019. А на цей рік ще й заплановано урізання на 1,6 млрд гривень додаткової дотації на здійснення переданих з держбюджету витрат на утримання установ освіти та медицини. У той же час, тарифи на газ та інші комунальні послуги для бюджетних установ, як і витрати на оплату праці, в 2019 році продовжать зростати.

2. Житлово-комунальне господарство. Сьогодні відсутнє нормативне врегулювання земельного питання та оформлення земельних ділянок під багатоквартирними будинками. Жодної роз’яснювальної роботи по реформі ЖКГ не проводиться. Критичною також є ситуація з утилізацією твердих побутових відходів.

3. Освіта та медицина. Низька оплата праці спеціалістів призводить до кадрового голоду в цих галузях. Малим містам не вистачає ресурсів на якісні та доступні медичні, освітні та адміністративні послуги для місцевих жителів. Про які додаткові можливості для місцевого розвитку може йти мова, коли реформа децентралізації супроводжується "оптимізацією" шкіл і лікарень?

4.Земля. Питання щодо виділення земельних ділянок учасникам АТО до сьогодні біль для місцевого самоврядування!

Процес передачі землі сільськогосподарського призначення поза межами населеного пункту у комунальну власність ОТГ стартував у лютому 2018 за розпорядженням уряду. Але і досі жодним чином цей процес на законодавчому рівні не закріплений. Тому земля фактично знаходиться під контролем Держгеокадастру, з іншого боку державні органи на місцях маніпулюють своїми повноваженнями. Не вирішені і питання процесу передачі, статусу, меж оподаткування, можливостей для використання тощо. Тому ще не скоро ОТГ отримають землю у власність.

Це, так би мовити, «вершинка айсбергу» проблем, про які говорять в малих містах України.

Коли розпочинався процес децентралізації уряд знехтував питаннями роз’яснення щодо користі цієї реформи для людей, і що потрібно робити аби стати успішними громадами. Програми для зменшення податкового навантаження на бізнес існують лише на папері. Парламент взагалі з вересня минулого року не розглядав жодного законопроекту щодо органів місцевого самоврядування. Не продовжено процедуру розгляду змін до Конституції щодо децентралізації. А після виборів потрібно буде розпочинати все з нуля. Роботи дуже багато. Але спочатку необхідно провести глибоке дослідження стану справ в малих містах та об’єднаних громадах, зробити розподіл фінансів на місцях справедливим і разом з тим зберегти і розвинути соціально важливі інфраструктурні об’єкти. І, звісно, потрібно вести постійний діалог як з профільними асоціаціями, так з мерами малих міст. Адже саме вони досконально розуміють проблеми та можуть підказати шляхи їх вирішення.