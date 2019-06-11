Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее: как вести себя в случае ДТП за границей

Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее: этот афоризм отлично описывает жизненную позицию разумного и предусмотрительного путешественника. Все мы надеемся, что наши поездки будут безопасными, проходить без инцидентов на дорогах, но каждый ответственный автомобилист должен быть готов правильно и ответственно повести себя, если ДТП все-таки произойдет. Именно грамотное поведение всех участников помогает минимизировать последствия ДТП, максимально быстро получить компенсацию пострадавшим.

Фото: kiev.informator.ua

Не все украинские автовладельцы знают абсолютно точно, как оформить документы на получение страхового возмещения, если даже ДТП произошло в Украине, в том числе используя европротокол. А как же быть тем водителям, кто ездит по делам или путешествует на автомобиле за границу? На горячую линию МТСБУ поступает немало вопросов о том, как вести себя в случае ДТП за рубежом. В этом посте я дам ответы на них.

Самое первое и главное – у вас должна быть страховая защита, то есть международный страховой сертификат «Зеленая карта» украинской страховой компании, которая является полным членом МТСБУ, а значит имеет право заключать договора международного страхования.

Страховой сертификат должен действовать на территории той страны/или стран, которые вы планируете посетить на автомобиле на весь период поездки.

Напомню, что с февраля этого года на всех пунктах пересечения границы ведется автоматизированная проверка наличия и действительности сертификата «Зеленой карты», так что выехать за рубеж без страхового сертификата сейчас просто невозможно.

Важно понимать, что полис ОСАГО защищает финансовые интересы не только виновника ДТП, но и автовладельца. Отсутствие «Зеленой карты», или признаки того, что страховой сертификат фальшивый или фальсифицированный, приводит к очень неприятным последствиям. Если такого водителя за рубежом останавливает местная полиция, проверяет полис и обнаруживает, что он фальшивый/фальсифицированный, с истекшим сроком действия и т.п., водителя ждет немаленький штраф, автомобиль же, скорее всего, отправится на штрафплощадку. В определенных случаях возможен даже сценарий, когда водитель будет задержан и отправлен в тюрьму до выяснения всех обстоятельств дела.

Ключевое, что нужно знать украинскому автовладельцу на случай попадания в ДТП за рубежом: согласно принципам работы международной системы «Зеленая карта» урегулируются страховые случаи и делаются выплаты согласно нормам законодательства той страны, в которой произошло ДТП, то есть если авария случилась в Польше – будет урегулироваться по польским законам, в Германии – по немецким и т.д.

Алгоритм действий в случае ДТП за границей следующий:

1. Вызовите полицию или составьте европротокол. Вы можете использовать украинский бланк европротокола (можно взять в поездку бланк европротокола, который выдан вместе с внутренним полисом ОСАГО, или при заключении договора страхования «Зеленая карта» попросить бланк у страховщика).

Однако даже если вы заполняете бланк европротокола иностранной компании, то надо помнить, что бланки полностью идентичны по структуре и тексту, поэтому они или интуитивно понятны, или можно посмотреть образец украинского бланка, например, на сайте Бюро и, сверяясь с ним, определить, где какие данные надо заполнить.

Заполняйте любые бланки собственноручно на том языке, которым вы владеете. Не подписывайте документы, смысл которых вы не понимаете. Поэтому не лишним будет подготовиться к поездке, установив на смартфон, планшет или другой гаджет программы, помогающие с переводом текстов.

Также как и в случае ДТП в Украине, желательно сделать фотографии с места события и повреждений автомобиля, при возможности обозначить GPS-координаты места ДТП, взять контакты свидетелей, то есть документально зафиксировать все детали страхового события.

2. Дать остальным участникам ДТП данные своего страхового сертификата «Зеленая карта», предоставить его копию или дать возможность скопировать, сфотографировать страховой сертификат. Оригинал страхового сертификата всегда остается у вас!

3. Не забудьте получить копию документов, которыми оформляется ДТП (европротокол, справка полиции и т.п.)

Если вы стали виновником ДТП – после оформления документов, выплата потерпевшему будет осуществляться в соответствии с условиями системы «Зеленая карта». То есть выплату пострадавшему сделает национальное Бюро «Зеленая карта» виновника, а потом будут произведены взаиморасчеты с МТСБУ. В таком случае фактически задача автовладельца сводится к правильной фиксации обстоятельств ДТП и заполнению документов.

Еще раз хочу обратить внимание на важный момент: компенсация ущерба пострадавшему будет сделана в любом случае, есть у виновника действующий страховой сертификат «Зеленая карта» или нет. Но если у украинского автовладельца, попавшего в ДТП за рубежом, нет «Зеленой карты», то согласно нормам закона «Об ОСАГО» (п. 42 ст. 40), МТСБУ предъявит регрессный иск виновнику. Ежегодно Бюро взыскивает регрессы на десятки миллионов гривен, так что безответственному водителю избежать финансовой ответственности не удастся.

Если украинский водитель оказался пострадавшим, а у виновника ДТП есть полис ОСАГО местной СК, то для получения выплаты надо будет обратиться в ту страховую компанию, где застрахована ответственность виновника ДТП. Да, это создает определенные сложности, если офис компании находится, например, в другом городе, но у многих европейских страховщиков предусмотрена возможность отправки документов и заявления на выплату в электронном виде или обычной почтой. Информация об этом размещена на сайте страховщика.

Если у виновника ДТП нет полиса ОСАГО (такое бывает и за рубежом, где проникновение страхования ОСАГО высоко, но не во всех странах достигает 100%), то за компенсацией убытков надо обратиться в местное Бюро «Зеленая Карта» или к распорядителю гарантийных фондов в той стране, где случилось ДТП.

Не могу не напомнить, что для путешествия за рубеж, кроме сертификата «Зеленая карта», у каждого должен быть полис страхования медицинских расходов выезжающих за рубеж, а наличие полиса КАСКО упростит и ускорит получение страховой выплаты, если вы являетесь пострадавшим в ДТП. Проверьте перед поездкой, есть ли у вашего полиса КАСКО покрытие для других стран, кроме Украины, или «докупите» такую опцию.

Самая главная рекомендация и пожелание: будьте ответственны и внимательны на дорогах, контролируйте техническое состояние автомобиля и свое самочувствие, уважайте всех участников дорожного движения, и пусть с вами никогда не случаются ДТП!