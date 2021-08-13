Цена жизни. Как защитить людей, пострадавших в ДТП

Ежегодно в Украине в ДТП гибнет около 3,5 тыс. человек и свыше 30 тыс. получают травмы. В первом полугодии текущего года количество погибших людей снизилось на 14%, а травмированных – на 8% по сравнению с тем же периодом прошлого года, но глобально это не уменьшает масштаба проблемы дорожного травматизма в Украине.

Фото: Виталий Мирошниченко

Лечение и восстановление трудоспособности пострадавших в авариях требует значительных средств. Если же человек погиб, то возникает вопрос и расходов на похороны, а также компенсации для семьи от потери кормильца.

Согласно действующему законодательству, компенсация ущерба людям, чье жизнь или здоровье пострадали вследствие ДТП (или их наследникам) выплачивает страховая компания по договору ОСАГО или МТСБУ, если такой полис отсутствовал у виновника ДТП. Страховая сумма (максимальный размер выплаты) сейчас составляет 260 тыс. грн. на одного пострадавшего. Совсем недавно МТСБУ инициировало увеличение страховых сумм за ущерб жизни и здоровью до 320 тыс. грн.

Повышение страховых сумм – важный шаг, но решает ли он все актуальные для нашей страны вопросы защиты интересов жертв ДТП? Давайте посмотрим на некоторые статистические данные по выплатам страховщиков за ущерб жизни и здоровью пострадавших.

В 2015 году страховщикам ОСАГО было заявлено только 428 случаев для получения выплат, связанных со смертью пострадавших в авариях людей. В 2020 году – уже 1428 выплат. Сравнивая эти цифры со статистикой погибших в ДТП, мы видим, что в 2015 г. выплаты, связанные со смертью, составляли только 10% от количества погибших. К 2020 г. ситуация существенно изменилась к лучшему: заявлено было уже 40%. По итогам первого полугодия текущего года показатель стал еще выше - 58%.

Урегулирование страховых событий, где есть пострадавшие, является достаточно длительным процессом из-за необходимости проведения экспертиз и судебного разбирательства по уголовным делам. Поэтому не все выплаты, сделанные в конкретном году, осуществляются по случаям ДТП за тот же самый период.

Также надо отметить выразительную динамику общей суммы выплат за вред жизни и здоровью пострадавших в ДТП. В 2015 году показатель составлял 34,8 млн. грн., в 2020 г. – уже 193,8 млн. грн., то есть он вырос больше чем в 5,5 раз. Текущий год продолжает эту тенденцию: в первые 6 месяцев за ущерб жизни и здоровью страховщики ОСАГО выплатили пострадавшим 99,8 млн. грн.

Рост суммы выплат произошел как за счет увеличения их количества, так и за счет увеличения средней суммы выплаты. Всего за ущерб жизни и здоровью в 2015 г. было сделано 2 838 выплат, а в 2020 – уже 5 028 (+77%). Напомню, что размер выплаты за ущерб жизни и здоровью в случае инвалидности или смерти пострадавшего рассчитывается в привязке к размеру минимальной заработной платы.

Разрыв между показателями количества погибших в ДТП и количеством выплат за ущерб жизни говорит о том, что далеко не во всех случаях близкие пострадавших обращаются к страховщику или в МТСБУ за компенсацией. По нашим оценкам, основная причина такой ситуации – недостаточная осведомленность людей относительно их прав и возможности получения страховой защиты. Если автомобилисты чаще всего знают свои права, то пассажиры (как легкового, так и коммерческого пассажирского транспорта) и пешеходы далеко не всегда хорошо осведомлены о том, что ОСАГО защищает и их интересы тоже.

За последние несколько лет страховщики ОСАГО и МТСБУ проделали огромную работу, чтобы разъяснить всем участникам дорожного движения механизмы предусмотренной для них страховой защиты в случае ДТП, и в целом повысить доверие к сфере страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Каждый пострадавший человек или его родственники должны знать: если они имеют право на компенсацию, правильно и своевременно предоставили необходимые документы – то они ее обязательно получат.

Результаты очевидны. Удельный вес страховых выплат к количеству пострадавших в ДТП вырос с 10% до почти 60%. Наша задача – приблизить этот показатель к 100%.

Более сложная ситуация наблюдается по случаям ДТП, где нанесен ущерб здоровью людей. В 2015 году доля выплат по травме к общему количеству пострадавших в ДТП людей оставляла 7%, в 2020 –9,3%, в первом полугодии 2021 – 12%.

Зачастую это происходит потому, что многие виновники ДТП стараются побыстрее компенсировать ущерб самостоятельно, рассчитывая, что такие действия помогут прийти к мировому соглашению с пострадавшим и избавят виновника от уголовной ответственности за нанесение ущерба здоровью. Также нередкой причиной, что пострадавшие в ДТП не прибегают к получению компенсации по ОСАГО называют то, что деньги на лечение нужны «здесь и сейчас», а страховая выплата производится через определенное время, необходимое на сбор документов и оценку размера ущерба. Поэтому пострадавшие предпочитают получить компенсацию от виновника ДТП.

Есть ряд стратегических изменений, который мы планируем реализовать в ближайшие годы для серьезного повышения уровня защиты людей, чья жизнь или здоровье пострадали в результате дорожной аварии:

1. Значительное увеличение страховых сумм за ущерб жизни и здоровью, чтобы приблизиться к европейским показателям.

С принятием нового закона «Об ОСАГО», на необходимости чего давно настаивают представители рынка, страховые суммы за ущерб жизни и здоровью уже в первый год действия закона должны составлять до 1 млн. грн.

2. Декриминализация последствий телесных повреждений средней тяжести, причинённых в результате ДТП. Как я уж отметил, именно страх уголовного наказания является рычагом воздействия на виновника ДТП для получения компенсации от него, а не от страховой компании, как это предусмотрено законом.

3. Внесение изменений в практику применения нормы ст. 36 закона «Об ОСАГО». Если виновник ДТП оплачивает ущерб пострадавшему из собственного кармана, но согласовывает этот факт и размер выплаты со страховой компанией, то страховщик должен компенсировать ему затраты.

Также необходимы общие положительные изменения в экономике страны. Например, минимальная сумма выплаты привязывается к размеру минимальной заработной платы. Вывод из тени заработных плат в сочетании с повышением страховых сумм позволит рассчитывать и выплачивать компенсации, реально соответствующие потерям человека или семьи вследствие травмы или смерти в ДТП.