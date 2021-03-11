Що робити, якщо ви потрапили в ДТП?

В Україні минулого року сталось 220 тис. ДТП , в яких травмовано 32 тис. та загинуло 3,5 тисячі людей. Незважаючи на всі зусилля влади щодо підвищення безпеки на автошляхах, перший місяць нового року знов показав невтішну динаміку збільшення кількості аварій (+18%).

Фото: facebook.com/khersonpolice.official

Дорожньо-транспортна пригода – завжди великий стрес для учасників. Перед постраждалими та їх близькими постають важливі практичні проблеми: ремонт автомобілю чи іншого транспортного засобу, лікування та реабілітація, за найгіршого сценарію – забезпечення поховання загиблого та утримання його родини.

Не всі наші громадяни знають, що у випадку ДТП кожен: водій автівки, її пасажири, пішоходи та велосипедисти – всі учасники дорожнього руху, крім водія-винуватця, мають страховий захист за ОСЦПВ. Тобто їм не потрібно самотужки долати фінансові наслідки аварії чи вимагати компенсації від винуватця.

Згідно закону «Про ОСЦПВ» відшкодування збитків постраждалим повинна зробити страхова компанія, з якою винуватець ДТП уклав договір обов’язкового страхування відповідальності власника транспортного засобу. Вже чотири роки як в Україні можна скористатись перевагами системи прямого врегулювання збитків. При прямому врегулюванні постраждалий в ДТП має право звернутися і отримати страхове відшкодування або від страховика відповідальної особи (як це передбачено нормами закону «Про ОСЦПВ»), або від страхової компанії, з якою він сам укладав договір ОСЦПВ за принципом «де придбав поліс, там отримуєш виплату». Про те, за яких умов можна скористатись прямим врегулюванням, є докладна інформація на сайті МТСБУ.

Також в певних випадках, передбачених законодавством (про них ми поговоримо нижче), виплату відшкодування здійснюватиме не страхова компанія, а МТСБУ.

Можу підтвердити, що зараз переважна більшість страховиків ОСЦПВ сумлінно та своєчасно виконують свої зобов’язання перед постраждалими. За минулий рік страхові компанії зробили майже 150 тис. виплат постраждалим в ДТП на загальну суму 2,8 млрд. грн. МТСБУ отримує вкрай незначну кількість скарг на дії страховиків (менше 1% від загальної кількості зроблених ними виплат).

Але для того, щоб не мати жодних проблем з отриманням страхового відшкодування, кожен учасник дорожнього руху повинен знати та дотримуватись простих правил, згідно яких треба діяти в разі ДТП:

Якщо в аварії є люди, що отримали травми, необхідно викликати швидку та поліцію і надати необхідну першу допомогу. Учасники ДТП мають проінформувати один одного про себе, своє місце проживання та надати інформацію щодо чинних полісів ОСЦПВ. Залежно від обставин ДТП, його учасники можуть викликати на місце події патрульну поліцію для оформлення дорожньої пригоди або заповнити так званий європротокол – спеціальний бланк повідомлення про аварію. Кожен водій має невідкладно, але не пізніше трьох робочих днів повідомити власну страхову компанію про факт настання ДТП.

Що далі повинен робити постраждалий в ДТП:

Якщо постраждав пішохід чи велосипедист, він повідомляє страхову компанію винуватця ДТП (оскільки він не повинен мати поліс ОСЦПВ)

Постраждалому потрібно протягом 30 днів надати страховику письмову заяву про страхове відшкодування та інші документи, передбачені законодавством, зокрема:

довідку патрульної поліції про фіксацію ДТП або європротокол

паспорт заявника

документ, що підтверджує право заявника на отримання страхового відшкодування (довіреність, договір оренди, свідоцтво про право на спадщину);

довідка про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків (якщо заявник – фізична особа)

документ, що підтверджує право власності на пошкоджене майно на день вчинення ДТП;

документи, що засвідчують витрати на лікування, строки перебування на лікарняному, інвалідність тощо в випадку, коли шкода заподіяна здоров’ю людини. Якщо лікування ще триває, і повний обсяг витрат на нього невідомий, необхідні документи можна додати до заяви пізніше

відомості про банківські реквізити заявника

Постраждала сторона в випадку пошкодження автомобіля також має надати його страховій компанії для проведення огляду. Варто пам’ятати: автівка повинна зберігатись до огляду в тому стані, який залишився після аварії, її не можна ремонтувати. Страховик, в свою чергу, повинен провести огляд протягом 10 робочих днів після отримання письмового повідомлення.

Якщо страхова компанія не вклалась з оглядом у цей строк – постраждалий має право вже ремонтувати автівку, проте я раджу перед цим або викликати експерта за власний кошт (страхова потім відшкодує оплату його роботи) або в інший спосіб документально зафіксувати пошкодження (наприклад, отримати акт огляду з СТО).

В певних випадках, визначених у законі «Про ОСЦПВ» за відшкодуванням треба звертатись не до страховика, а до Моторного (транспортного) страхового Бюро України (МТСБУ). Процедура оформлення ДТП та отримання відшкодування з фондів Бюро є аналогічною.

І головне питання, що турбує постраждалих: «як швидко я отримаю відшкодування»?

Згідно закону, страхова компанія має розрахуватися з потерпілим впродовж 90 днів після подання заяви на виплату. Важливий момент – строк починає відраховуватись не з дати ДТП, а з дати надання страховику заяви на та всіх необхідних документів. Строк може скласти більше 90 днів, якщо триває судове впровадження щоб визначити винуватця ДТП і необхідно дочекатись рішення суду.

Зауважу, що значна частина страхових компаній сплачує значно швидше: середній строк врегулювання страхових вимог в третьому кварталі 2020 року склав 73 дні. В системі прямого врегулювання збитків (ПВЗ) середній строк врегулювання ще значно менший - 40 днів.

Що робити, якщо є невирішені чи незрозумілі питання, або ваші права порушуються?

Почніть з того, що поспілкуйтесь із страховиком: власним чи винуватця ДТП. Співробітники страхової компанії за законом зобов'язані допомогти консультацією під час складання заяви, і якщо потрібно, ознайомити вас з усіма документами, згідно яких розраховується розмір компенсації та порядок її сплати.

Здебільшого і самі страхові компанії зацікавлені надати клієнту вичерпні роз’яснення.

Вся ключова інформація щодо прав та обов’язків учасників ДТП і страховиків, про порядок та умов здійснення страхових виплат є в тексті «Закону про ОСЦПВ»

Контакт-центр МТСБУ цілодобово надає інформаційну допомогу з автострахування за номером 0-800-608-800