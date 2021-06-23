Меньше жалоб, больше доверия. Автовладельцам поможет омбудсмен в ОСАГО

Для «автогражданки» (обязательного страхования гражданской ответственности владельцев с транспортных средств) МТСБУ внедрило простой и понятный индикатор, по которому можно понять, надежна ли страховая компания: графический информер «светофор» . Если у компании «горит зеленый свет» – ей можно доверять.

Повышение доверия украинских граждан к рынку страхования – один из стратегических приоритетов отрасли. Доверие, как следствие качественной работы страховой компании, формируется на основе многих факторов: прозрачность деятельности компании, соблюдение ею требований по платежеспособности и капитализации и т.п. За этими показателями следит регулятор рынка – Национальный банк Украины . Однако разобраться обычному гражданину в финансовых показателях может быть очень непросто.

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И, естественно, страховщикам и страхованию доверяют тогда, когда каждая компания делает выплаты в полном объеме и своевременно, в рамках требований закона. Один из простых критериев, оценки, хорошо ли работают страховщики ОСАГО – это уровень жалоб на их действия. А также то, как процесс работы с рекламациями приводит к решению проблемы, вызывавшей обращение пострадавшего человека.

Во многих странах мира для определения обоснованности жалоб и прояснения спорных ситуаций между страховой компанией и получателем выплаты создан специальный орган – финансовый или страховой омбудсмен. Взяв на вооружение лучший зарубежный опыт, скоро при МТСБУ начнет работу «омбудсмен в ОСАГО». Его задачей будет контролировать соблюдение законных прав и интересов страхователей и пострадавших в ДТП, а также в досудебном порядке разрешать конфликтные ситуации между страховой компанией и потребителями страховых услуг.

Чем деятельность омбудсмена будет отличаться от рассмотрения жалоб, поступивших, например, в Национальный банк Украины? Задача Национального банка как регулятора страхового рынка – отреагировать на жалобу, используя административные механизмы, то есть штрафные и другие санкции в отношении страховой компании, которая должна устранить нарушение.

Задача омбудсмена в ОСАГО более «человечная» и нацелена на практическую защиту интересов конкретного пострадавшего: разобраться в обстоятельствах страхового события и процесса его урегулирования, и, если есть основания для жалобы – помочь человеку получить возмещение как можно быстрее.

Наш омбудсмен будет работать бесплатно. Обратиться к нему сможет любой гражданин, которому требуется защита его прав в сфере страхования ответственности владельцев автотранспортных средств.

Все, что надо будет надо будет сделать, это верно оформить обращение с жалобой в МТСБУ. Напоминаю эти несложные правила:

1. Жалоба должна быть подана в письменной форме: на бумажном носителе или в электронном виде, с указанием фамилии, адреса, телефона обратившегося, и название страховой компании

2. В жалобе должны четко изложены все факты, касающиеся страхового события (дата, время, обстоятельства аварии, информация о договорах ОСАГО участников ДТП, дата и перечень документов, переданных в страховую компанию, а также приложена копия переписки со страховщиком)

3. Четкое указание, в чем именно человек видит нарушение его прав и интересов, что считает неверным и чего хочет добиться от страховой компании по итогам рассмотрения жалобы.

Решение омбудсмена станет обязательным для выполнения страховщиком-членом МТСБУ. Страховая компания обязана в течение 10 дней с момента получения уведомления от омбудсмена выполнить его решение и предоставить Бюро подтверждение этого факта.

Мы рассчитываем, что омбудсмен поможет минимизировать и так небольшое количество жалоб на страховщиков ОСАГО, давая компаниям обратную связь, что можно улучшить во взаимодействии и обслуживании клиентов.

Уровень жалоб на страховщиков ОСАГО по итогам 1 кв. 2021 составляет всего около 1,4%. Больше всего (около 80%) поступает нареканий на задержку выплаты страхового возмещения. Таких жалоб постепенно должно становиться все меньше: средний срок выплаты стабильно сокращается. По итогам 1 кв. 2021 более 75% выплат делается в срок 90 дней с момента ДТП. Напомню, что согласно нормам действующего закона «Об ОСАГО», страховой случай должен быть урегулирован в течение 90 дней с момента подачи заявления на выплату и всех необходимых документов к нему.

По двум остальным причинам жалоб пострадавших в ДТП – несогласие с размером страхового возмещения и отказ от выплаты – МТСБУ получает минимальное количество жалоб, в 1 кв. их было 80 и 40 шт., при том за этот период страховщики ОСАГО сделали свыше 40 тыс. шт. выплат!

Еще одной ролью омбудсмена будет повышение уровня финансовой грамотности украинских граждан. Не секрет, что бывают ситуации, когда вследствие недостатка знаний люди жалуются, например, что выплата сделана недостаточно быстро, несмотря на то, что еще не истек срок, определенный законодательством. Или, например, пострадавший сам не предоставил все необходимые документы. Также причиной жалоб и недовольства часто являются несправедливые, но совершенно отвечающие законодательству ситуации, например, выплата с учетом франшизы или т.н. «износа» на заменяемые в процессе ремонта запчасти.

МТСБУ ведет работу, чтобы этом году был принят новый закон «Об ОСАГО», в котором будет зафиксирован другой подход к определению размера выплаты: чтобы суммы хватало на восстановительный ремонт автомобиля. Это снимет практически все нарекания на размер выплаты. А пока разъяснительные функции в подобных ситуациях возьмет на себя омбудсмен.

Невозможно сделать так, чтобы жалоб вообще не было, наша цель – свести к нулю жалобы на задержку сроков урегулирования в ОСАГО, и минимизировать жалобы по другим причинам. Страховщики заинтересованы в этом, т.к. «автогражданка» является самым массовым видом страхования. Именно из опыта ее использования украинцы чаще всего делают выводы, стоит ли вообще доверять страхованию. Запуск «омбудсмена в ОСАГО» станет еще одним шагом, который страховые компании делают для того, чтобы укрепить доверие к своей работе.