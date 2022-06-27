Більше українських автовласників зможуть скористатись європротоколом для оформлення ДТП

Це стане можливим завдяки тому, що з 1 липня ліміт (максимальний розмір) виплати за шкоду, заподіяну майну потерпілих, у разі оформлення ДТП з використанням європротоколу, зростає з чинного зараз розміру в 50 тис. грн. до 80 тис. грн. Новий розмір ліміту діятиме для всіх договорів ОСЦПВ, незалежно від дати їх укладання.

Нагадаю, що європротокол – це спрощений спосіб оформлення ДТП без участі співробітників Національної поліції. Таку ж саме назву носить і спеціальний бланк повідомлення про ДТП європейського зразку, який заповнюється водіями-учасниками дорожньої пригоди на місці, де вона сталась. Потім бланк європротоколу надається страховику та стає підставою для виплати страхового відшкодування потерпілій стороні.

Бланк європротоколу зобов’язана видати страхова компанія, з якою укладений договір ОСЦПВ, незалежно від того придбав автовласник звичайний «паперовий» поліс чи електронний.

Тож при укладанні договору не забувайте нагадати співробітникам страхової компанії про необхідність надання вам бланку європротоколу.

Якщо з якихось причин на момент аварії автовласник не має бланку європротоколу, то за наявності планшету чи смартфону зручно скористатись електронним європротоколом через веб-інтерфейс https://dtp.mtsbu.ua або опцією в мобільному додатку «Мій поліс» https://mypolis.io. Всі електронні сервіси МТСБУ безперебійно працюють навіть за умов воєнного часу.

МТСБУ багато разів розповідало автовласникам про переваги використання європротоколу. В першу чергу – про заощадження часу на оформлення ДТП, тому що не потрібно чекати на прибуття співробітників Національної поліції та про економію грошей через відсутність необхідності сплачувати штраф (340 грн.) за порушення правил ДТП.

Зараз, під час війни, коли пересування автошляхами може бути ускладнено, а частина представників Національної поліції залучена до оборони країни, можливість оформити ДТП самостійно набуває особливого значення.

Минулого року ми становили амбіційну мету – щоб половина всіх відшкодувань з ОСЦПВ оформлювалось за європротоколом. Ми постійно спостерігаємо збільшення частки вимог з ОСЦПВ, які врегульовані за європротоколом, та суми виплат за ними. Наприклад, в 1 кв. 2022 р., незважаючи на випробування, через які проходить зараз наша країна, питома вага виплат за європротоколом сягнула найвищих показників за весь час роботи цієї системи в Україні – 39% у загальній кількості, та 20,5% в загальній сумі відшкодувань, здійснених з ОСЦПВ постраждалим в ДТП учасникам дорожнього руху.

Підвищення лімітів усуває одну з основних перешкод для більш активного використання європротоколу – побоювання водіїв, чи зможуть вони самі адекватно оцінити розмір збитків при пошкодженні автівки, і чи не перевищує вона той ліміт, що був раніше (50 тис. грн.). За оцінками МТСБУ, зараз у більше, ніж в 95% страхових подій за ОСЦПВ розмір шкоди менше ніж нового ліміту у 80 тис. грн., тобто виплати за подіями, що оформлені із застосуванням європротоколу, вистачить на оплату компенсації збитку майже для будь-якої автівки.

Проте треба пам’ятати, що скористатися європротоколом в паперовій чи електронній формі незалежно від розміру збитків, можливо лише за певних обставин:

• учасниками ДТП є не більше 2-х транспортних засобів,

• відсутні травмовані (загиблі) в ДТП люди,

• обидва водії-учасники ДТП мають чинні поліси ОСЦПВ,

• наявна згода водіїв транспортних засобів-учасників щодо обставин ДТП, зокрема щодо визначення винної та постраждалої сторони,

• у водіїв відсутні ознаки алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів.

У разі невиконання хоча б однієї з зазначених умов, виклик с співробітників Національної поліції для оформлення ДТП є обов’язковим.

Також нагадуємо, що за відсутності в аварії потерпілих, яким завдано шкоди життю або здоров’ю, і за умови, що транспортні засоби можуть безпечно рухатися, та неможливості виїзду представників Національної поліції на місце ДТП, за наявності взаємної згоди в оцінці обставин скоєного ДТП згідно п. 2.11. Правил дорожнього руху водії можуть прибути до найближчого поста або до органу Національної поліції для оформлення відповідних матеріалів, попередньо склавши схему пригоди та поставивши підписи під нею.