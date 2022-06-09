Ворог розмістив дивізіон "Іскандер-М" біля адмінмежі з Херсонщиною і десятки танків у 35 км від Запоріжжя
Ворог розмістив дивізіон "Іскандер-М" біля адмінмежі з Херсонщиною і десятки танків у 35 км від Запоріжжя
В ОК “Південь” повідомили про важку ситуацію в Бериславському районі Херсонщини
В ОК “Південь” повідомили про важку ситуацію в Бериславському районі Херсонщини
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
ЗСУ подякували Франції за артилерійські установки Caesar
ЗСУ подякували Франції за артилерійські установки Caesar
Сергій Жадан: «Цей дощ надовго. Говорю не про термін війни, а про термін потрясіння, його масштаб»
Сергій Жадан: «Цей дощ надовго. Говорю не про термін війни, а про термін потрясіння, його масштаб»
Цвіт Чернігівщини. Частина третя. 30 кілометрів до кордону з окупантами
Цвіт Чернігівщини. Частина третя. 30 кілометрів до кордону з окупантами
Паспорт із тризубом. Кому і за що Порошенко та Зеленський давали українське громадянство
Паспорт із тризубом. Кому і за що Порошенко та Зеленський давали українське громадянство
Як Україна врятувала Землю від чергової світової війни
Як Україна врятувала Землю від чергової світової війни
ГоловнаСуспільствоПодії

​Криміногенна ситуація у воєнний час значно покращилася, — Сергєєв

Кількість ДТП стала втричі меншою. А кількість загиблих у них знизилася на чверть

​Криміногенна ситуація у воєнний час значно покращилася, — Сергєєв
Фото: скріншот відео

Криміногенна ситуація у воєнний час в Україні значно покращилася: зареєстровано 65 тис. кримінальних правопорушень, що на 16% менше, ніж за аналогічний період мирного часу. Також у два рази зменшилася кількість злочинів проти власності, пограбувань, розбійних нападів тощо. Кількість ДТП стала втричі меншою. А кількість загиблих у них знизилася на чверть.

Про це на брифінгу повідомив начальник департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування НПУ Олексій Сергєєв, передає кореспондент LB.

«Національна поліція України вживає комплекс заходів для стабільності криміногенної ситуації в державі та недопущення її загострення. На вулицях наших міст та районів працює 5,6 тис. нарядів поліції. Це на 1 тисячу більше, ніж у мирний час. Оскільки треба надавати більше допомоги та виїжджати до громадян», — заявив він.

Щодо криміногенної ситуації, то за час воєнного стану зареєстровано 65 тис. кримінальних правопорушень.

«Але це на 16% менше, ніж за аналогічний період мирного часу. Тому про загострення криміногенної ситуації зараз не слід вести мову. Відмічається зменшення у два рази злочинів проти власності, пограбувань, розбійних нападів тощо».

Ситуація на дорогах також стала кращою.

«Кількість ДТП стала втричі меншою. А кількість загиблих у них знизилася на чверть», — додав він.

Нагадаємо, за даними поліції Києва, з моменту початку вторгнення Росії у столиці рівень злочинності знизився майже на 50%. Зараз криміногенна ситуація в місті повністю контрольована.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також