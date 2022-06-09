​Криміногенна ситуація у воєнний час значно покращилася, — Сергєєв

Кількість ДТП стала втричі меншою. А кількість загиблих у них знизилася на чверть

Криміногенна ситуація у воєнний час в Україні значно покращилася: зареєстровано 65 тис. кримінальних правопорушень, що на 16% менше, ніж за аналогічний період мирного часу. Також у два рази зменшилася кількість злочинів проти власності, пограбувань, розбійних нападів тощо. Кількість ДТП стала втричі меншою. А кількість загиблих у них знизилася на чверть.

Про це на брифінгу повідомив начальник департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування НПУ Олексій Сергєєв, передає кореспондент LB.

«Національна поліція України вживає комплекс заходів для стабільності криміногенної ситуації в державі та недопущення її загострення. На вулицях наших міст та районів працює 5,6 тис. нарядів поліції. Це на 1 тисячу більше, ніж у мирний час. Оскільки треба надавати більше допомоги та виїжджати до громадян», — заявив він.

Щодо криміногенної ситуації, то за час воєнного стану зареєстровано 65 тис. кримінальних правопорушень.

«Але це на 16% менше, ніж за аналогічний період мирного часу. Тому про загострення криміногенної ситуації зараз не слід вести мову. Відмічається зменшення у два рази злочинів проти власності, пограбувань, розбійних нападів тощо».

Ситуація на дорогах також стала кращою.

«Кількість ДТП стала втричі меншою. А кількість загиблих у них знизилася на чверть», — додав він.

Нагадаємо, за даними поліції Києва, з моменту початку вторгнення Росії у столиці рівень злочинності знизився майже на 50%. Зараз криміногенна ситуація в місті повністю контрольована.