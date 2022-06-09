Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Паспорт із тризубом. Кому і за що Порошенко та Зеленський давали українське громадянство
Паспорт із тризубом. Кому і за що Порошенко та Зеленський давали українське громадянство
Як Україна врятувала Землю від чергової світової війни
Як Україна врятувала Землю від чергової світової війни
ЗСУ подякували Франції за артилерійські установки Caesar
ЗСУ подякували Франції за артилерійські установки Caesar
Цвіт Чернігівщини. Частина третя. 30 кілометрів до кордону з окупантами
Цвіт Чернігівщини. Частина третя. 30 кілометрів до кордону з окупантами
Ворог розмістив дивізіон "Іскандер-М" біля адмінмежі з Херсонщиною і десятки танків у 35 км від Запоріжжя
Ворог розмістив дивізіон "Іскандер-М" біля адмінмежі з Херсонщиною і десятки танків у 35 км від Запоріжжя
Сергій Жадан: «Цей дощ надовго. Говорю не про термін війни, а про термін потрясіння, його масштаб»
Сергій Жадан: «Цей дощ надовго. Говорю не про термін війни, а про термін потрясіння, його масштаб»
В ОК “Південь” повідомили про важку ситуацію в Бериславському районі Херсонщини
В ОК “Південь” повідомили про важку ситуацію в Бериславському районі Херсонщини
ГоловнаСуспільствоВійна

Єврокомісар вражений звірствами росіян в Ірпені: ЄС виділить додаткові 205 млн євро на підтримку Укрїни

Янез Ленарчич засудив прицільне знищення цивільного населення та інфраструктури.

Єврокомісар вражений звірствами росіян в Ірпені: ЄС виділить додаткові 205 млн євро на підтримку Укрїни

Європейський комісар з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич вражений звірствами росіян в Україні та засудив цілеспрямовані атаки Росії на цивільне населення та інфраструктуру. Про це він написав у твіттері після того, як відвідав Ірпінь. 

“Сьогодні я був в Ірпені. Я був глибоко шокований звірствами, скоєними тут, а також деінде. Цивільне населення та цивільна інфраструктура не повинні бути мішенню, ніколи, ніде. Знову рішуче засуджую цілеспрямовані напади Росії на українське цивільного населення та цивільну інфраструктуру”, - зазначив Ленарчич. 

Також він повідомив про виділення додаткових 205 млн євро на підтримку України.

“Понад 100 днів ми були свідками непотрібних страждань і незліченних порушень міжнародного гуманітарного права. Наш обов’язок – підтримувати найуразливіших. З огляду на зростання потреб, ми оголошуємо додаткові 205 мільйонів євро на підтримку”, - також зазначив у твіттері єврокомісар. 

В Україні він знаходиться для проведення зустрічей з гуманітарними організаціями та українськими урядовцями, щоб допомогти координувати реагування ЄС на кризу на місцях.

Нагадаємо, за словами генеральної прокурорки Ірини Венедіктової, 70% Ірпеня пошкоджено внаслідок осбтрілів російських військових. Міський голова Олександр Маркушин зазначив, що 37 багатоквартирних будинків в місті не підлягають відновленню, а на відновлення всієї інфраструктури Ірпінської громади необхідно 1 мільярд доларів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також