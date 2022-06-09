Єврокомісар вражений звірствами росіян в Ірпені: ЄС виділить додаткові 205 млн євро на підтримку Укрїни

Європейський комісар з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич вражений звірствами росіян в Україні та засудив цілеспрямовані атаки Росії на цивільне населення та інфраструктуру. Про це він написав у твіттері після того, як відвідав Ірпінь.

“Сьогодні я був в Ірпені. Я був глибоко шокований звірствами, скоєними тут, а також деінде. Цивільне населення та цивільна інфраструктура не повинні бути мішенню, ніколи, ніде. Знову рішуче засуджую цілеспрямовані напади Росії на українське цивільного населення та цивільну інфраструктуру”, - зазначив Ленарчич.

Today I was in Irpin. I was deeply shocked about the atrocities committed here but also elsewhere. Civilians and civilian infrastructure must not be a target, never, nowhere. Again, I most strongly condemn the deliberate 🇷🇺 attacks against 🇺🇦civilians and civilian infrastructure. pic.twitter.com/CDV0gpHnx2 — Janez Lenarčič (@JanezLenarcic) June 9, 2022

Також він повідомив про виділення додаткових 205 млн євро на підтримку України.

“Понад 100 днів ми були свідками непотрібних страждань і незліченних порушень міжнародного гуманітарного права. Наш обов’язок – підтримувати найуразливіших. З огляду на зростання потреб, ми оголошуємо додаткові 205 мільйонів євро на підтримку”, - також зазначив у твіттері єврокомісар.

В Україні він знаходиться для проведення зустрічей з гуманітарними організаціями та українськими урядовцями, щоб допомогти координувати реагування ЄС на кризу на місцях.

Нагадаємо, за словами генеральної прокурорки Ірини Венедіктової, 70% Ірпеня пошкоджено внаслідок осбтрілів російських військових. Міський голова Олександр Маркушин зазначив, що 37 багатоквартирних будинків в місті не підлягають відновленню, а на відновлення всієї інфраструктури Ірпінської громади необхідно 1 мільярд доларів.