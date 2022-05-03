Генпрокурор Венедіктова: 70% Ірпеня пошкоджено

Слідчі зафіксували застосування ворогом по мирному населенню протипіхотних мін, мінометних мін 82 та 120 калібру, аеробалістичних ракет "Іскандер М".

70% міста Ірпінь у Київській області пошкоджено. Про це заявила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова під час брифінгу в місті, передає Суспільне.

"Оглянули 17535 об'єктів. Встановлено, що 885 – повністю зруйновані, 2738 – частково пошкоджені, 8651 – поверхнево пошкоджені. Тобто 70% міста зазнали пошкоджень Під час огляду встановлені 6 місць розташування ворожих позицій. Оглянуто та вилучено 190 вибухонебезпечних предметів, елементів артилерійських снарядів, іншої зброї", — розповіла генпрокурорка.

Вона також зазначила, що в Ірпені завершено перший етап слідства, огляд місць воєнних злочинів РФ.

"Для проведення судово-медичної експертизи доставлено 290 тіл: 61 чоловік, 73 жінки, 1 дитина та 55 людських останків. 185 – впізнані, 105 тіла залишаються невпізнаними. Частково завершилось проведення судово-медичних експертиз. Причиною смерті 33 людей є осколкові поранення, 40 – вогнепальні поранення. Стосовно 5 людей підтверджена причина смерті – черепно-мозкова травма, і навіть вплив голоду", - розповіла генпрокурорка.

Венедіктова повідомила, що слідчі зафіксували застосування ворогом по мирному населенню протипіхотних мін, мінометних мін 82 та 120 калібру, аеробалістичних ракет "Іскандер М", шрапнельних снарядів, споряджених стрілоподібними вражаючими елементами, що є порушенням військовими РФ законів та звичаїв війни.