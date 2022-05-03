Росія обстріляла Глухівську громаду на Сумщині

Росія вкотре вчинила провокацію на кордоні Сумської області.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
Близько 12:00 зі сторони ворога відкрили вогонь з мінометів по території Глухівської громади.
“Подробиці згодом”, – зазначив він.
Нагадаємо, вертоліт російських збройних сил у п’ятницю, 29 квітня, обстріляв українську територію некерованими ракетами на Сумщині. Захисники України під час обстрілу не постраждали.
Того ж дня окупанти випустили з території РФ на Сумщину 30 мін.