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Росія обстріляла Глухівську громаду на Сумщині

Обстріли сталися близько 12:00.

Росія обстріляла Глухівську громаду на Сумщині
Фото: sumy.today

Росія вкотре вчинила провокацію на кордоні Сумської області.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Близько 12:00 зі сторони ворога відкрили вогонь з мінометів по території Глухівської громади.

“Подробиці згодом”, – зазначив він.

Нагадаємо, вертоліт російських збройних сил у п’ятницю, 29 квітня, обстріляв українську територію некерованими ракетами на Сумщині. Захисники України під час обстрілу не постраждали. 

Того ж дня окупанти випустили з території РФ на Сумщину 30 мін.

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