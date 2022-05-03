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Енергоатом планує додати протиповітряний та протитанковий захист для АЕС

Держпідприємство переглядає плани оборони.

Енергоатом планує додати протиповітряний та протитанковий захист для АЕС
Фото: t.me/energoatom_ua

Енергоатом планує додати протиповітряний та протитанковий захист для українських атомних електростанцій.

Про це в інтерв’ю tyzhden.ua сказав керівник ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

Держпідприємство переглядає плани оборони та готується до змін у відповідні документи, зокрема, – Проєктну загрозу обʼєкту критичної інфраструктури. До таких об’єктів відносяться і ядерні, такі як атомні електростанції і ряд інших обʼєктів, пов’язаних із ядерним матеріалом, який потрібно охороняти.

“Зараз ми організуємо перегляд усіх цих документів, адже нинішня військова загроза є позапроєктною. Що це означає? Не було передбачено ніяких засобів, щоб їй протистояти. Тепер крім актів ядерного тероризму, ми також розглядатимемо і військову агресію, яка є найбільшим актом ядерного тероризму і його спричинила російська федерація. Говорячи про акти ядерного тероризму, буде додано протитанковий та протиповітряний захист, вистроюватиметься периметр захисту, зокрема проти ракетних обстрілів та обстрілів з літаків”, – повідомив Котін.

Він нагадав, що Енергоатом неодноразово звертався і до МАГАТЕ, і до регулятора, і до органів безпеки з тим, щоб відповідні міжнародні організації реагували дії агресора і змушували Росію припинити акти ядерного тероризму і обстріли поблизу майданчиків атомних електростанцій. “Такі дії можуть призвести до того, що будуть пошкоджені ядерні матеріали і буде небезпека для всього світу. Але росіяни нікого не чують. Вони роблять те, що хочуть і наслідки можуть бути плачевні”, – додав він.

Нагадаємо, генеральний директор МАГАТЕ Рафаль Гроссі заявив, що російські ракети над атомними електростанціями в Україні можуть спричинити ядерну аварію.

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