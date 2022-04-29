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Російські ракети над українськими АЕС можуть спричинити нову ядерну аварію, – МАГАТЕ

В Україні в активному режимі перебувають сім енергоблоків на чотирьох станціях.

Російські ракети над українськими АЕС можуть спричинити нову ядерну аварію, – МАГАТЕ
Фото: Укрінформ

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаль Гроссі заявив, що російські ракети над атомними електростанціями в Україні можуть спричинити ядерну аварію. Про це повідомляє пресслужба ООН.

Україна офіційно поінформувала МАГАТЕ про те, що 16 квітня 2022 року камера відеоспостереження зафіксувала політ ракети безпосередньо над Південноукраїнською АЕС. Коментуючи це, Гросіі заявив: "МАГАТЕ вивчає докази, і якщо вони підтвердяться, цей інцидент матиме надзвичайно серйозні наслідки. Якби така ракета змінила траєкторію, це могло серйозно вплинути на фізичну цілісність АЕС і призвести до ядерної аварії".

Він також повідомив, що була опублікована доповідь, в якій представлені висновки щодо ситуації з атомною електроенергією в Україні в цілому. Нині з 15 енергоблоків, що є в країні, в робочому режимі залишаються сім, у тому числі два на контрольованій Росією Запорізькій АЕС, два на Рівненській АЕС, один – на Хмельницькій АЕС і два – на Південноукраїнській АЕС. Вісім інших реакторів зупинені для планового технічного обслуговування або перебувають у резерві.

Нагадаємо, напередодні предзидент України Володимир Зеленський обговорив із гендиректором МАГАТЕ рівень ядерної загрози, спровокованої Росією.

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