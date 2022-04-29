Наслідки обстрілу Кременчуцької ТЕЦ окупантами: 180 тисяч жителів можуть залишитися без тепла і гарячої води

Через обстріл ракетами та руйнування Кременчуцької ТЕЦ окупантами 180 тисяч жителів Кременчука можуть залишитися без тепла і гарячої води у наступному опалювальному сезоні.

Про це повідомляє Полтавська обласна військова адміністрація з посиланням на начальника ОВА Дмитра Луніна.

"Через два тижні розберуть завали ТЕЦ, і можна буде зробити остаточні висновки, але попередньо зрозуміло, що внаслідок руйнування близько 180 тисяч жителів громади можуть залишитися без тепла й гарячої води на наступний опалювальний сезон", – сказав Дмитро Лунін 28 квітня після відвідування Кременчука та проведеної там наради.

Він додав, що ОВА планує звернутися до Офісу Президента, Уряду та міжнародних партнерів, щоб допомогли розв'язати цю проблему.

"Наразі також розглядаємо можливість будівництва двох нових котелень, аби диверсифікувати подачу тепла, щоб усе місто не залежало від однієї ТЕЦ. Обласна військова адміністрація підставить плече жителям Кременчука й виділить кошти з обласного бюджету на частину робіт", – додав начальник ПОВА.

Нагадаємо, що 24 квітня російські окупанти вчергове обстріляли Кременчук.