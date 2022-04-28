Збитки для інфраструктури сягнули 90 млрд доларів, відбудуємо усе за два роки, – Кубраков

Збитки, завдані інфраструктурі України внаслідок війни, становлять майже 90 мільярдів доларів США. Про це під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад за участю Президента України Володимира Зеленського розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков, повідомило офіційне Інтернет-представництво Глави держави.

За словами Кубракова, насамперед ідеться про залізничну, дорожню та мостову інфраструктуру.

Міністр поінформував про темпи відновлення доріг та поновлення проїзду мостами на звільнених територіях.

"Поставлена амбітна мета – відбудувати інфраструктуру за один-два роки", - цитує Кубракова сайт Президента.

Як зазначається, засідання Конгресу місцевих та регіональних влад стало першим за час російського вторгнення.

Нагадаємо, раніше Кубраков в інтерв'ю агентству Reuters повідомив про руйнування або пошкодження понад 300 мостів на національних дорогах, підрив десятків залізничних мостів та руйнування понад 8 тис. км державних доріг, які мають бути відремонтовані або відновлені. Серед можливих джерел фінансування відновлення зруйнованої інфраструктури міністр назвав заморожені російські активи.