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Ворог зруйнував 23 тисячі км доріг і завдав збитків на 900 млрд грн, – Івко

500 км доріг вже розчищено.

Ворог зруйнував 23 тисячі км доріг і завдав збитків на 900 млрд грн, – Івко

За період війни російські окупанти зруйнували 23 тисячі км українських доріг. З них – 8 тисяч км на дорогах державного значення, розповів в ефірі всеукраїнського телемарафону перший заступник голови Укравтодору Андрій Івко.

Водночас зараз ведуться роботи по відновленню пошкодженої інфраструктури.

«Виконуємо роботи практично по всій території України, але передусім відновлюємо та розчищуємо дороги у трьох областях – Київській, Чернігівській та Сумській», – сказав Івко.

Він також перерахував інші завдані країною-терористом збитки: зруйновано 302 штучні споруди, з них 125 – державного значення. 

Водночас 500 км доріг вже розчищено, з них 212 км – це розчищення вулиць в Ірпені, Бучі та інших містах Київщини. Також зведено 18 тимчасових переправ. Активно ведуться роботи на трасах М-06 Київ-Чоп, Р-30 – під'їзд до Ірпені, Р-69 Київ – Чернігів та інших. 

«Робимо так, щоб усіма дорогами можна було рухатися», – додав перший заступник голови Укравтодору.

Івко вказав на те, що збудовано тимчасову переправу біля села Стоянка, що на Київщині, і по ній вже відновлено рух. Зведено і тимчасову переправу на дорозі Р-12 біля села Климентове. 

В цілому збитки, завдані російсько-українською війною, він оцінює у 900 млрд грн. Нині на відновлення доріг кошти частково виділяються з резервного фонду уряду.

Нагадаємо, міністр інфраструктури України Олександр Кубраков зазначав, що у Київській області функціонують три переправи біля сіл Стоянка, Романівка та Катюжанка, а ще 8 переправ біля зруйнованих мостів будуються зараз.

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