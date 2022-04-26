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Укрзалізниця запускає нові поїзди до Шостки і Сум

Окрім того, УЗ змінює маршрут та прискорює приміський поїзд Роток – Київ.

Укрзалізниця запускає нові поїзди до Шостки і Сум
Фото: София Гаврилюк

З 28 квітня Укрзалізниця призначила нові поїзди за маршрутами Київ – Шостка та Суми – Київ.

Про це у вівторок, 26 квітня, інформує пресслужба компанії.

Поїзд Київ – Шостка відправлятиметься з Києва щоденно о 07:20 і прибуватиме до Шостки о 12:25. Зворотно, з Шостки, поїзд відправлятиметься о 13:10 та прибуватиме до Києва о 18:29.

Поїзд Суми – Київ відправлятиметься із Сум щоденно о 07:07 і прибуватиме до Києва о 13:00. Зворотно, з Києва, состав відходитиме о 14:41 та прибуватиме до Сум о 20:33.

Окрім того, УЗ змінює маршрут курсування та прискорює приміський поїзд у сполученні Роток – Київ.

Поїзд відправлятиметься по буднях о 06:12 та прибуватиме на станцію Київ-Пассажирський о 07:54.

Зворотно, з Києва, поїзд відправлятиметься звичним графіком о 18:03, прибуватиме о 20:32.

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