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Турецькі компанії зацікавлені у якнайшвидшому відновленні торгових шляхів з Україною, - Свириденко

Віцепрем’єрка зустрілася з представниками турецьких компаній. 

Турецькі компанії зацікавлені у якнайшвидшому відновленні торгових шляхів з Україною, - Свириденко

Турецькі компанії зацікавлені у якнайшвидшому відновленні торгових шляхів з Україною та вирішенні операційних питань, пов'язаних з військовими діями на території України. Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко після зустрічі з турецькими компаніями, які об’єднані Турецько-Українською Діловою Радою при Раді зовнішньоекономічної діяльності Туреччини.

“Щодо усіх позицій шукаємо конкретні практичні кроки, щоб вирішити ці проблеми і відновити роботу максимальної кількості компаній в Україні”, - написала вона у Facebook.

За словами Свириденко, у зустрічі взяли участь керівники понад 20 потужних компаній з різних галузей економіки, які зацікавлені у відновленні їх роботи в Україні.

Раніше Юлія Свириденко провела перемовини з міністром торгівлі Турецької Республіки Мехметом Мушем. Сторони обговорили питання відновлення морських поставок продукції з України до Туреччини, постачання турецького обладнання для переробки продукції сільського господарства та нафтопродуктів.

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